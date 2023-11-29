https://sputnikarabic.ae/20231129/بدء-فعاليات-الدورة-الثامنة-لمؤتمر-العلماء-الشباب-في-سوتشي-1083587117.html
بدء فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر العلماء الشباب في سوتشي
بدء فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر العلماء الشباب في سوتشي
انطلقت فعاليات الدورة الثالثة لـ"مؤتمر العلماء الشباب"، اليوم الاربعاء، في مدينة سوتشي الروسية، والتي تجمع نخبة من علماء روسيا وعدة دول أخرى. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T12:12+0000
2023-11-29T12:12+0000
2023-11-29T12:12+0000
روسيا
علوم
العالم
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وتعقد فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر هذا العام، في الفترة ما بين 28 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز "سيريوس" للعلوم والفنون في سوتشي، وتنظمها وزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية، ومؤسسة "روسكونغرس"، ومجلس التنسيق لشؤون الشباب في المجالات العلمية والتعليمية التابع لمجلس الرئاسة الروسية للعلوم والتعليم.الجدير بالذكر، أن هذا الحدث أقيم لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وأصبح منذ ذلك الحين حدثا سنويا، وبموجب مرسوم الرئيس الروسي الصادر في 25 أبريل/ نيسان 2022، أصبح المؤتمر الحدث الرئيسي للقرن الحالي في روسيا الذي يعنى بشؤون العلوم والتكنولوجيا.وعام 2023، وبتوجيه من الرئيس الروسي أقيمت ثلاث فعاليات تابعة للمؤتمر في خاباروفسك وبيرم وآستراخان، وللمرة الثانية ستقام فعاليات للمؤتمر عبر اتصالات الفيديو من إقليم كامتشاتكا، ستتحدث عن مواضيع البراكين والزلازل، وكذلك من منطقة يامالو-نينيتس، وستتحدث عن موضوع تدهور التربة الصقيعية.
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روسيا, علوم, العالم
بدء فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر العلماء الشباب في سوتشي
انطلقت فعاليات الدورة الثالثة لـ"مؤتمر العلماء الشباب"، اليوم الاربعاء، في مدينة سوتشي الروسية، والتي تجمع نخبة من علماء روسيا وعدة دول أخرى.
وتعقد فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر هذا العام، في الفترة ما بين 28 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز "سيريوس" للعلوم والفنون في سوتشي، وتنظمها وزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية، ومؤسسة "روسكونغرس"، ومجلس التنسيق لشؤون الشباب في المجالات العلمية والتعليمية التابع لمجلس الرئاسة الروسية للعلوم والتعليم.
تجمع فعاليات المؤتمر هذا العام أكثر من 5000 مختص من كبار الباحثين والعلماء الشباب وممثلي الوكالات الحكومية ومنظمات الأعمال والمنظمات العلمية والتعليمية، ويوجد فيه خبراء دوليون من أكثر من 25 دولة، منها: بيلاروسيا، الصين، إيران، كوبا، جنوب أفريقيا، كازاخستان وغيرها.
ويتضمن برنامج أعمال المؤتمر أكثر من 100 حدث تتركز حول مواضيع رئيسة هي: "التحديات الكبرى - فرص التنمية"، "الإمكانيات التكنولوجية والعالمية في روسيا خلال العقد الحالي"، و"مساحة البلد - مساحة الفرص"، و"فضاء التعاون العلمي والتقني الدولي"، و"أدوات التنمية". وستضم فعاليات المؤتمر أيضا محاضرات للعلماء البارزين ورواد الأعمال، سيتحدث الخبراء فيه عن الإنجازات العلمية الحديثة في مختلف مجالات العلوم والأعمال.
الجدير بالذكر، أن هذا الحدث أقيم لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وأصبح منذ ذلك الحين حدثا سنويا، وبموجب مرسوم الرئيس الروسي الصادر في 25 أبريل/ نيسان 2022، أصبح المؤتمر الحدث الرئيسي للقرن الحالي في روسيا الذي يعنى بشؤون العلوم والتكنولوجيا.
وعام 2023، وبتوجيه من الرئيس الروسي أقيمت ثلاث فعاليات تابعة للمؤتمر في خاباروفسك وبيرم وآستراخان، وللمرة الثانية ستقام فعاليات للمؤتمر عبر اتصالات الفيديو من إقليم كامتشاتكا، ستتحدث عن مواضيع البراكين والزلازل، وكذلك من منطقة يامالو-نينيتس، وستتحدث عن موضوع تدهور التربة الصقيعية.