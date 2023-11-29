https://sputnikarabic.ae/20231129/مشروع-إنشاء-محطة-قمرية-روسية-صينية-يدخل-حيز-التنفيذ--1083578877.html

مشروع إنشاء محطة قمرية روسية صينية يدخل حيز التنفيذ

مشروع إنشاء محطة قمرية روسية صينية يدخل حيز التنفيذ

اعلنت اللجنة الحكومية الخاصة بتسيير شؤون العمل القانوني في روسيا موافقتها، اليوم الأربعاء، على إبرام الاتفاقية الروسية الصينية بشأن التعاون في مجال إنشاء... 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T08:32+0000

2023-11-29T08:32+0000

2023-11-29T08:32+0000

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العالم

الصين

روسكوسموس

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ووفقا للجنة، ستقوم مؤسسة "روسكوسموس" الفضائية الروسية الحكومية، وإدارة الفضاء الصينية القومية في إطار هذا المشروع بدراسة القمر وإنشاء المحطة القمرية، ويمكن أن ينضم إلى المشروع شركاء دوليون آخرون، وسينفذ المشروع على 3 مراحل.ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع بحلول عام 2035، وفي الفترة ما بين عامي 2023 و 2030 ستجري تجربة التكنولوجيات الخاصة بنقل الحمولة إلى القمر، كما يتوقع أن تنقل الصين إلى القطب الجنوبي للقمر "روفرا" ثقيلا سيبحث عن موقع لهبوط مكونات المحطة على سطح القمر.واتفق الجانبان على عدم فرض الضرائب الجمركية على السلع التي ستنقل وذلك لتسهيل تنفيذ الاتفاقية وكذلك للمساهمة في تحقيق النشاط الصناعي.وفي وقت لاحق، أبلغت "روسكوسموس" شركاءها بتمديد مشاركة روسيا في مشروع محطة الفضاء الدولية، حتى عام 2028، ثم صرّح بوريسوف أن "محطة الفضاء الدولية ستتوقف عن الوجود بشكلها الحالي، بعد عام 2030".ثم وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على جميع مقترحات "روسكوسموس" لإنشاء محطة مدارية روسية جديدة، وتعتبر شركة "روكيت آند سباس كوربوريشين إينيرجيا"، أن "عام 2027، هو تاريخ إطلاق الوحدة الأولى من المحطة الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من بنائها في المدار، عام 2032".

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