https://sputnikarabic.ae/20231129/مشروع-إنشاء-محطة-قمرية-روسية-صينية-يدخل-حيز-التنفيذ--1083578877.html
مشروع إنشاء محطة قمرية روسية صينية يدخل حيز التنفيذ
مشروع إنشاء محطة قمرية روسية صينية يدخل حيز التنفيذ
اعلنت اللجنة الحكومية الخاصة بتسيير شؤون العمل القانوني في روسيا موافقتها، اليوم الأربعاء، على إبرام الاتفاقية الروسية الصينية بشأن التعاون في مجال إنشاء... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T08:32+0000
2023-11-29T08:32+0000
2023-11-29T08:32+0000
روسيا
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ووفقا للجنة، ستقوم مؤسسة "روسكوسموس" الفضائية الروسية الحكومية، وإدارة الفضاء الصينية القومية في إطار هذا المشروع بدراسة القمر وإنشاء المحطة القمرية، ويمكن أن ينضم إلى المشروع شركاء دوليون آخرون، وسينفذ المشروع على 3 مراحل.ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع بحلول عام 2035، وفي الفترة ما بين عامي 2023 و 2030 ستجري تجربة التكنولوجيات الخاصة بنقل الحمولة إلى القمر، كما يتوقع أن تنقل الصين إلى القطب الجنوبي للقمر "روفرا" ثقيلا سيبحث عن موقع لهبوط مكونات المحطة على سطح القمر.واتفق الجانبان على عدم فرض الضرائب الجمركية على السلع التي ستنقل وذلك لتسهيل تنفيذ الاتفاقية وكذلك للمساهمة في تحقيق النشاط الصناعي.وفي وقت لاحق، أبلغت "روسكوسموس" شركاءها بتمديد مشاركة روسيا في مشروع محطة الفضاء الدولية، حتى عام 2028، ثم صرّح بوريسوف أن "محطة الفضاء الدولية ستتوقف عن الوجود بشكلها الحالي، بعد عام 2030".ثم وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على جميع مقترحات "روسكوسموس" لإنشاء محطة مدارية روسية جديدة، وتعتبر شركة "روكيت آند سباس كوربوريشين إينيرجيا"، أن "عام 2027، هو تاريخ إطلاق الوحدة الأولى من المحطة الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من بنائها في المدار، عام 2032".
https://sputnikarabic.ae/20231129/الذكاء-الصناعي-يتسلم-أول-مهامه-الرسمية-الساخنة-في-موسكو-1083573929.html
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روسيا, العالم, الصين, روسكوسموس
روسيا, العالم, الصين, روسكوسموس
مشروع إنشاء محطة قمرية روسية صينية يدخل حيز التنفيذ
اعلنت اللجنة الحكومية الخاصة بتسيير شؤون العمل القانوني في روسيا موافقتها، اليوم الأربعاء، على إبرام الاتفاقية الروسية الصينية بشأن التعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية العلمية.
ووفقا للجنة، ستقوم مؤسسة "روسكوسموس" الفضائية الروسية الحكومية، وإدارة الفضاء الصينية القومية في إطار هذا المشروع بدراسة القمر وإنشاء المحطة القمرية، ويمكن أن ينضم إلى المشروع شركاء دوليون آخرون، وسينفذ المشروع على 3 مراحل.
ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع بحلول عام 2035، وفي الفترة ما بين عامي 2023 و 2030 ستجري تجربة التكنولوجيات الخاصة بنقل الحمولة إلى القمر، كما يتوقع أن تنقل الصين إلى القطب الجنوبي للقمر "روفرا" ثقيلا سيبحث عن موقع لهبوط مكونات المحطة على سطح القمر.
وفي المرحلة الأولى يتوجب على البعثات الروسية والصينية القمرية تحديد موقع نشر المحطة القمرية وتقديم التقنيات اللازمة للهبوط على سطح القمر بسلامة. ويخطط في المرحة الثانية لتأسيس مركز التحكم في المحطة القمرية ونقل الحمولات بحجم كبير وإنشاء محطات مدارية بغية توفير الكهرباء والاتصالات وخدمات النقل. أما المرحلة الثالثة فتقضي باستصلاح القمر وتوسيع وظائف المحطة القمرية ومساهمة الشركاء الدوليين في هبوط الإنسان على سطح القمر.
واتفق الجانبان على عدم فرض الضرائب الجمركية على السلع التي ستنقل وذلك لتسهيل تنفيذ الاتفاقية وكذلك للمساهمة في تحقيق النشاط الصناعي.
وفي صيف عام 2022، صرّح المدير العام لوكالة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أن "القرار المتخذ بالانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية، بعد عام 2024"، ووفقا له، سيتم اتخاذ القرار بشأن الموعد المحدد بناء على الحالة الفنية للمحطة.
وفي وقت لاحق، أبلغت "روسكوسموس" شركاءها بتمديد مشاركة روسيا في مشروع محطة الفضاء الدولية، حتى عام 2028، ثم صرّح بوريسوف أن "محطة الفضاء الدولية ستتوقف عن الوجود بشكلها الحالي، بعد عام 2030".
ثم وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على جميع مقترحات "روسكوسموس" لإنشاء محطة مدارية روسية جديدة، وتعتبر شركة "روكيت آند سباس كوربوريشين إينيرجيا"، أن "عام 2027، هو تاريخ إطلاق الوحدة الأولى من المحطة الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من بنائها في المدار، عام 2032".