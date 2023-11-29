https://sputnikarabic.ae/20231129/ترامب-يتهم-بايدن-بــضياع-الحلم-الأمريكي-1083585547.html
ترامب يتهم بايدن بــ"ضياع الحلم الأمريكي"
ترامب يتهم بايدن بــ"ضياع الحلم الأمريكي"
اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقال، خليفته الديمقراطي جو بايدن، بشن حرب على الشباب الأمريكي وتراجع الأمة وخسارة الحلم الأمريكي. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T11:11+0000
2023-11-29T11:11+0000
2023-11-29T11:11+0000
دونالد ترامب
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب في المقال: "بدلا من مساعدة شبابنا على بدء حياتهم ومسيراتهم المهنية وعائلاتهم بثقة، يسحق جو بايدن أحلامهم بالديون والضرائب والتضخم ويمهد الطريق لمستقبل مليء بالغضب واليأس، في عهد بايدن، أصبحت أمتنا في تراجع وخسرنا الحلم الأمريكي".وأضاف أن "ضعف بايدن الذي لا يمكن تصوره" على المسرح العالمي يهدد بجر الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثالثة "التي ستدمر جيلا كاملا من الشباب الأمريكيين".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وآخرون على الترشيح من الحزب الجمهوري. وانسحب نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، وحاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، وسيناتور ساوث كارولينا تيم سكوت، من السباق الانتخابي. وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أعلن، في أبريل/نيسان الماضي، أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.
https://sputnikarabic.ae/20231005/ترامب-ماذا-فعل-بايدن-وهو-يرى-بلادنا-تتعرض-للغزو؟-1081684665.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يتهم بايدن بــ"ضياع الحلم الأمريكي"
اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقال، خليفته الديمقراطي جو بايدن، بشن حرب على الشباب الأمريكي وتراجع الأمة وخسارة الحلم الأمريكي.
وقال ترامب في المقال: "بدلا من مساعدة شبابنا على بدء حياتهم ومسيراتهم المهنية وعائلاتهم بثقة، يسحق جو بايدن أحلامهم بالديون والضرائب والتضخم ويمهد الطريق لمستقبل مليء بالغضب واليأس، في عهد بايدن، أصبحت أمتنا في تراجع وخسرنا الحلم الأمريكي".
وبحسب الرئيس الأمريكي السابق، فإن تدمير بايدن للاقتصاد الأمريكي هو "مجرد بداية حربه ضد الشباب".
وأضاف أن "ضعف بايدن الذي لا يمكن تصوره" على المسرح العالمي يهدد بجر الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثالثة "التي ستدمر جيلا كاملا من الشباب الأمريكيين".
وفي الوقت نفسه، وعد ترامب بأنه إذا فاز بالانتخابات الرئاسية في عام 2024، فسوف يقوم بسرعة بإعادة بناء "أعظم اقتصاد في تاريخ العالم" حتى يتمكن الشباب من الازدهار.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وآخرون على الترشيح من الحزب الجمهوري.
وانسحب نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، وحاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، وسيناتور ساوث كارولينا تيم سكوت، من السباق الانتخابي. وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أعلن، في أبريل/نيسان الماضي، أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.