https://sputnikarabic.ae/20231002/ترامب-يسخر-مجددا-من-بايدن-بطريقة-لافتة-فيديو-1081594732.html
ترامب يسخر مجددا من بايدن بطريقة لافتة... فيديو
ترامب يسخر مجددا من بايدن بطريقة لافتة... فيديو
كرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، سخريته من الرئيس الحالي جو بايدن، أمام مجموعة من مرافقيه. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T13:54+0000
2023-10-02T13:54+0000
2023-10-02T13:54+0000
دونالد ترامب
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكما يظهر في الفيديو المتداول، قام ترامب برسم توقيع بايدن على أحد الجرارات في مؤتمر "آيوا"، قائلا: "هل تعتقد أن بايدن يستطيع فعل ذلك؟ لا أعتقد ذلك".وفي وقت سابق، قال ترامب في خطاب لمؤيديه في ولاية آيوا: "سأقول للدول التي ننفق فيها مليارات الدولارات على الحماية العسكرية وأشياء أخرى، إذا لم تمنحوا معاملة تفضيلية لمزارعينا.. فإن جميع الأفراد العسكريين هناك سيعودون على الفور إلى ديارهم".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يسخر مجددا من بايدن بطريقة لافتة... فيديو
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كرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، سخريته من الرئيس الحالي جو بايدن، أمام مجموعة من مرافقيه.
وكما يظهر في الفيديو المتداول، قام ترامب برسم توقيع بايدن على أحد الجرارات في مؤتمر "آيوا"، قائلا: "هل تعتقد أن بايدن يستطيع فعل ذلك؟ لا أعتقد ذلك".
وفي وقت سابق، قال ترامب في خطاب لمؤيديه في ولاية آيوا
: "سأقول للدول التي ننفق فيها مليارات الدولارات على الحماية العسكرية وأشياء أخرى، إذا لم تمنحوا معاملة تفضيلية لمزارعينا.. فإن جميع الأفراد العسكريين هناك سيعودون على الفور إلى ديارهم".