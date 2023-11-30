https://sputnikarabic.ae/20231130/أنصار-الله-اليمنية-تهدد-باستئناف-هجماتها-ضد-إسرائيل-إذا-تجددت-الحرب-على-غزة-1083637031.html
"أنصار الله" اليمنية تهدد باستئناف هجماتها ضد إسرائيل إذا تجددت الحرب على غزة
"أنصار الله" اليمنية تهدد باستئناف هجماتها ضد إسرائيل إذا تجددت الحرب على غزة
هددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T19:17+0000
2023-11-30T19:17+0000
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "إكس" ("تويتر" سابقًا): "تؤكد القوات المسلحة اليمنية استعدادها الكامل لاستئناف عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، في حال قرر استئناف عدوانه على غزة".وتابع: "استمرار القوات المسلحة اليمنية في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وأنها سوف تتخذ المزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار".وذكر سريع أن "العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، سوف تتوقف فور توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة".ودعا سريع، "أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى اتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمًا وإسنادًا لمقاومتها الحرة".وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة على مواقع عسكرية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وهو الهجوم التاسع للجماعة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأعلنت "أنصار الله"، يوم الأحد 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنًا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، متوعدةً بالاستمرار في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومؤكدة قدرتها على استهدافها في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.
https://sputnikarabic.ae/20231130/مدمرة-أمريكية-تسقط-طائرة-مسيرة-لجماعة-أنصار-الله-اليمنية-في-جنوبي-البحر-الأحمر-1083611155.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اسرائيل, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم
العالم, اسرائيل, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم
"أنصار الله" اليمنية تهدد باستئناف هجماتها ضد إسرائيل إذا تجددت الحرب على غزة
هددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "إكس" ("تويتر" سابقًا): "تؤكد القوات المسلحة اليمنية استعدادها الكامل لاستئناف عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، في حال قرر استئناف عدوانه على غزة".
وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي لتشمل أهدافًا قد لا يتوقعها في البر أو البحر".
وتابع: "استمرار القوات المسلحة اليمنية في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وأنها سوف تتخذ المزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار".
وذكر سريع أن "العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، سوف تتوقف فور توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة".
ودعا سريع، "أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى اتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمًا وإسنادًا لمقاومتها الحرة".
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة على مواقع عسكرية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وهو الهجوم التاسع للجماعة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأعلنت "أنصار الله"، يوم الأحد 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنًا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، متوعدةً بالاستمرار في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومؤكدة قدرتها على استهدافها في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.