https://sputnikarabic.ae/20231130/إعلام-وصول-شحنة-من-دبابات-أبرامز-الأمريكية-إلى-المغرب-1083636698.html
إعلام: المغرب يتسلم شحنة من دبابات "أبرامز" الأمريكية
إعلام: المغرب يتسلم شحنة من دبابات "أبرامز" الأمريكية
كشفت وسائل إعلامية عن وصول دبابات "أبرامز M1A2 SEPv3" الأمريكية الجديدة إلى المغرب. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T18:57+0000
2023-11-30T18:57+0000
2023-11-30T19:02+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101520/48/1015204831_0:73:1024:649_1920x0_80_0_0_22062aa125c1e51ecb12bb81ec7658c8.jpg
وجاء في تلك الوسائل أن "المملكة المغربية، تسلمت هذه المدرعات بموجب صفقة مع أمريكا، وهي دفعة عالية التقنية، ومزودة بتقنية متقدمة، وقد بدأ شحنها في قطارات من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال الأسابيع الماضية".وأشار موقع "الدفاع العربي"، إلى أن "سلاح المدرعات الملكي يعيش طفرة نوعية في قدراته القتالية وقدراته وتشكيلاته الحالية قادرة على ردع أي عدو ومواجهة أي خطر قد يهدد تراب المملكة".وفي وقت سابق، ظهرت معلومات تفيد بأن المغرب اشترى مجموعة من الطائرات الصينية دون طيار من طراز "Wing Loong II"، والتي كان من المفترض أن تحل محل طائرة "Wing Loong I" في الخدمة في سلاح القوات الجوية الملكية المغربية، بحسب الموقع.تصنف دبابات "أبرامز" ضمن دبابات القتال الرئيسية، التي يستخدمها الجيش الأمريكي، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وشاركت في العديد من الحروب الأمريكية.وتم تصميم دبابات "أبرامز" لتكون رأس الحربة في المعارك البرية للجيش الأمريكي خلال المهام الهجومية، إضافة إلى خوض معارك مع أنواع أخرى من الدبابات.وتستخدم دبابات "أبرامز" الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعديد من دول الشرق الأوسط، وتم استخدامها في حروب الغرب في العديد من المناطق خاصة في العراق، عامي 1991 و2003، إضافة إلى غزو أفغانستان، وهي الحروب التي لم تحقق فيها الولايات المتحدة الأمريكية أهدافها.
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101520/48/1015204831_108:0:1019:683_1920x0_80_0_0_bc52b7e90170c79177d273ce932c0157.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم
إعلام: المغرب يتسلم شحنة من دبابات "أبرامز" الأمريكية
18:57 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 19:02 GMT 30.11.2023)
كشفت وسائل إعلامية عن وصول دبابات "أبرامز M1A2 SEPv3" الأمريكية الجديدة إلى المغرب.
وجاء في تلك الوسائل أن "المملكة المغربية، تسلمت هذه المدرعات بموجب صفقة مع أمريكا، وهي دفعة عالية التقنية، ومزودة بتقنية متقدمة، وقد بدأ شحنها في قطارات من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال الأسابيع الماضية".
وأشار موقع
"الدفاع العربي"، إلى أن "سلاح المدرعات الملكي يعيش طفرة نوعية في قدراته القتالية وقدراته وتشكيلاته الحالية قادرة على ردع أي عدو ومواجهة أي خطر قد يهدد تراب المملكة".
وفي وقت سابق، ظهرت معلومات تفيد بأن المغرب اشترى مجموعة من الطائرات الصينية دون طيار من طراز "Wing Loong II"، والتي كان من المفترض أن تحل محل طائرة "Wing Loong I" في الخدمة في سلاح القوات الجوية الملكية المغربية، بحسب الموقع.
تصنف دبابات "أبرامز" ضمن دبابات القتال الرئيسية،
التي يستخدمها الجيش الأمريكي، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وشاركت في العديد من الحروب الأمريكية.
وتم تصميم دبابات "أبرامز" لتكون رأس الحربة في المعارك البرية للجيش الأمريكي خلال المهام الهجومية، إضافة إلى خوض معارك مع أنواع أخرى من الدبابات.
وتستخدم دبابات "أبرامز" الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعديد من دول الشرق الأوسط، وتم استخدامها في حروب الغرب في العديد من المناطق خاصة في العراق، عامي 1991 و2003، إضافة إلى غزو أفغانستان، وهي الحروب التي لم تحقق فيها الولايات المتحدة الأمريكية أهدافها.