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https://sputnikarabic.ae/20230125/دخلت-الخدمة-في-1980-معلومات-عن-دبابات-أبرامز-الأمريكية-1072709736.html
دخلت الخدمة في 1980… معلومات عن دبابات "أبرامز" الأمريكية
دخلت الخدمة في 1980… معلومات عن دبابات "أبرامز" الأمريكية
تصنف دبابات "أبرامز" ضمن دبابات القتال الرئيسية التي يستخدمها الجيش الأمريكي منذ ثمانينيات القرن الماضي وشاركت في العديد من الحروب الأمريكية. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T16:30+0000
2023-01-25T16:30+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
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وتوجد عدة نسخة من الدبابة منها "أبرامز إم 1 إيه 1" التي تم تطويرها لاحقا إلى النسخة "إم 1 إيه 2" بعد تجهيزها بتقنيات قتال متطورة، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أن تطوير الدبابة شمل نسخا أخرى شملت تزويد الدبابة بدرع تفاعلي لحمايتها من القذائف المضادة للدروع.ما هي المواصفات الفنية للدبابة الأمريكية "أبرامز"؟ما هو تسليح دبابة "أبرامز"؟ويتم تزويد الدبابة بذخائر تشمل 40 طلقة 120 ملم للمدفع الرئيسي وألف طلقة 12.7 ملم للمدفع الثقيل، و12 ألفا و400 طلقة عيار 7.62 ملم، إضافة إلى 12 قنبلة دخان.وتم تصميم دبابات "أبرامز" لتكون رأس الحربة في المعارك البرية للجيش الأمريكي خلال المهام الهجومية، إضافة إلى خوض معارك مع أنواع أخرى من الدبابات.وتستخدم دبابات "أبرامز" الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعديد من دول الشرق الأوسط، وتم استخدامها في حروب الغرب في العديد من المناطق خاصة في العراق عامي 1991 و2003، إضافة إلى غزو أفغانستان، وهي الحروب التي لم تحقق فيها الولايات المتحدة الأمريكية أهدافها.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتجه إلى إرسال عدد كبير من دبابات "أبرامز إم-1" إلى أوكرانيا، لكن أحد المسؤولين الأمريكيين صرح في وقت لاحق بأن واشنطن ستتعاقد على الدبابات التي تريد إرسالها إلى أوكرانيا ما يعني أنه لن يتم تسليمها في وقت قريب.وقدمت الدول الغربية مساعدات عسكرية ضخمة إلى كييف منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، من أجل عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو تؤكد أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20220621/مقارنة-بين-دبابة-تي--90-الروسية-و4-دبابات-غربية-1063939284.html
https://sputnikarabic.ae/20230125/صحيفة-مي-28-الروسية-تدمر-دبابة-تشالنجر-البريطانية-في-أوكرانيا-بضربة-واحدة-1072695242.html
https://sputnikarabic.ae/20230123/ما-هي-الدولة-التي-تمتلك-أضخم-قوة-دبابات-في-العالم-1072625547.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي

دخلت الخدمة في 1980… معلومات عن دبابات "أبرامز" الأمريكية

16:30 GMT 25.01.2023
© AP Photo / Khalid Mohammedدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Khalid Mohammed
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تصنف دبابات "أبرامز" ضمن دبابات القتال الرئيسية التي يستخدمها الجيش الأمريكي منذ ثمانينيات القرن الماضي وشاركت في العديد من الحروب الأمريكية.
وتوجد عدة نسخة من الدبابة منها "أبرامز إم 1 إيه 1" التي تم تطويرها لاحقا إلى النسخة "إم 1 إيه 2" بعد تجهيزها بتقنيات قتال متطورة، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أن تطوير الدبابة شمل نسخا أخرى شملت تزويد الدبابة بدرع تفاعلي لحمايتها من القذائف المضادة للدروع.
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21 يونيو 2022, 14:44 GMT

ما هي المواصفات الفنية للدبابة الأمريكية "أبرامز"؟

طول الدبابة: 9.83 متر.
العرض: 3.65 متر.
الارتفاع: 2.88 متر.
الوزن: 63 طنا تقريبا.
السرعة: 67 كلم/ ساعة.
المدى: 426 كلم.

ما هو تسليح دبابة "أبرامز"؟

مدفع رشاش رئيسي عيار 120 ملم أملس.
مدفع رشاش ثقيل عيار 12.7 ملم مضاد للطائرات.
مدفع رشاش محوري عيار 7.62 ملم.
مدفع رشاش آخر عيار 7.62 ملم.
قواذف دخان.
ويتم تزويد الدبابة بذخائر تشمل 40 طلقة 120 ملم للمدفع الرئيسي وألف طلقة 12.7 ملم للمدفع الثقيل، و12 ألفا و400 طلقة عيار 7.62 ملم، إضافة إلى 12 قنبلة دخان.
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وتم تصميم دبابات "أبرامز" لتكون رأس الحربة في المعارك البرية للجيش الأمريكي خلال المهام الهجومية، إضافة إلى خوض معارك مع أنواع أخرى من الدبابات.
وتستخدم دبابات "أبرامز" الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعديد من دول الشرق الأوسط، وتم استخدامها في حروب الغرب في العديد من المناطق خاصة في العراق عامي 1991 و2003، إضافة إلى غزو أفغانستان، وهي الحروب التي لم تحقق فيها الولايات المتحدة الأمريكية أهدافها.
دبابة تي-90 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتجه إلى إرسال عدد كبير من دبابات "أبرامز إم-1" إلى أوكرانيا، لكن أحد المسؤولين الأمريكيين صرح في وقت لاحق بأن واشنطن ستتعاقد على الدبابات التي تريد إرسالها إلى أوكرانيا ما يعني أنه لن يتم تسليمها في وقت قريب.
وقدمت الدول الغربية مساعدات عسكرية ضخمة إلى كييف منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، من أجل عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو تؤكد أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
© Sputnikمقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
مقارنة بين دبابة تي -90 الروسية و4 دبابات غربية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
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