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https://sputnikarabic.ae/20231130/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-جنديين-بجروح-طفيفة-جراء-عملية-دهس-قرب-حاجز-عسكري-في-الأغوار-1083621918.html
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين بجروح طفيفة جراء عملية دهس قرب حاجز عسكري في الأغوار
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين بجروح طفيفة جراء عملية دهس قرب حاجز عسكري في الأغوار
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، وقوع عملية هجوم دهس عند حاجز للجيش الإسرائيلي بالقرب من موشاف بكاعوت في منطقة غور الأردن. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T12:28+0000
2023-11-30T12:28+0000
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وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي عبر تليغرام بأن جنود الجيش الإسرائيلي المتواجدين في مكان الحادث أطلقوا النار على المهاجم وقاموا بتحييده.وأصيب جنديان إسرائيليان بجروح طفيفة في الهجوم، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم إخطار عائلاتهم، فيما تجري القوات الإسرائيلية عملية تفتيش في المنطقة بحثا عن مشتبه بهم آخرين.وفي وقت سابق، أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين إثر هجوم مسلحين أطلقا النار عند مدخل مدينة القدس، صباح اليوم.من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية: "وصل إرهابيان من القدس الشرقية، يحملان بندقية M16 ومسدس، إلى مفترق جفعات شاؤول بالقرب من مدخل القدس صباح الخميس وبدأا إطلاق النار على المدنيين في محطة حافلات قريبة".وبحسب الشرطة فقد لقي المسلحان منفذا الهجوم مصرعهما برصاص قوات الأمن ومستوطن كان متواجداً في مكان الحادث، وسرعان ما أغلقت الشرطة مكان الهجوم وبدأت عمليات البحث للتأكد من عدم وجود مهاجمين آخرين طليقين. في سياق متصل، أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليماته لإدارة ترخيص الأسلحة النارية بإطلاق عملية طوارئ، تهدف إلى السماح لأكبر عدد ممكن من المستوطنين الإسرائيليين بتسليح أنفسهم، وأصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا أعلنت فيه أن خطة بن غفير ستدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين بجروح طفيفة جراء عملية دهس قرب حاجز عسكري في الأغوار

12:28 GMT 30.11.2023
© AP Photo / Majdi Mohammedقوات إسرائيلية
قوات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، وقوع عملية هجوم دهس عند حاجز للجيش الإسرائيلي بالقرب من موشاف بكاعوت في منطقة غور الأردن.
وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي عبر تليغرام بأن جنود الجيش الإسرائيلي المتواجدين في مكان الحادث أطلقوا النار على المهاجم وقاموا بتحييده.
وأصيب جنديان إسرائيليان بجروح طفيفة في الهجوم، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم إخطار عائلاتهم، فيما تجري القوات الإسرائيلية عملية تفتيش في المنطقة بحثا عن مشتبه بهم آخرين.
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وفي وقت سابق، أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين إثر هجوم مسلحين أطلقا النار عند مدخل مدينة القدس، صباح اليوم.
من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية: "وصل إرهابيان من القدس الشرقية، يحملان بندقية M16 ومسدس، إلى مفترق جفعات شاؤول بالقرب من مدخل القدس صباح الخميس وبدأا إطلاق النار على المدنيين في محطة حافلات قريبة".
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11:54 GMT
وبحسب الشرطة فقد لقي المسلحان منفذا الهجوم مصرعهما برصاص قوات الأمن ومستوطن كان متواجداً في مكان الحادث، وسرعان ما أغلقت الشرطة مكان الهجوم وبدأت عمليات البحث للتأكد من عدم وجود مهاجمين آخرين طليقين.
في سياق متصل، أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليماته لإدارة ترخيص الأسلحة النارية بإطلاق عملية طوارئ، تهدف إلى السماح لأكبر عدد ممكن من المستوطنين الإسرائيليين بتسليح أنفسهم، وأصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا أعلنت فيه أن خطة بن غفير ستدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة.
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