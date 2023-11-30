https://sputnikarabic.ae/20231130/الخارجية-الروسية-لا-يمكن-مناقشة-الأمن-في-أوروبا-دون-روسيا-1083633365.html

الخارجية الروسية: لا يمكن مناقشة الأمن في أوروبا دون روسيا

الخارجية الروسية: لا يمكن مناقشة الأمن في أوروبا دون روسيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن المنطق السائد في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يؤكد استحالة مناقشة مصير القارة... 30.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-30T16:19+0000

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وقالت زاخاروفا، في مقابة مع قناة "روسيا 24": "هكذا يقتضي المنطق، كل من يعرف خريطة أوروبا يفهم أهمية بلدنا وهذا ليس جغرافيا فحسب، وإنما يعني أنه دون روسيا لا جدوى من مناقشة الأمن في أوروبا من وجهة نظر منظمة الأمن والتعاون".وقالت زاخاروفا ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن اعتبار وجود لافروف في سكوبيه "انتصارا دبلوماسيا": "ليس من المنطقي وصف الأمر على هذا النحو إطلاقا، هذه فرصة حصلت عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حتى لا تنجر نحو الهاوية بشكل كامل".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية المنظمة في مدينة سكوبيه، عن اعتقاده بعدم جدوى الاستثمار في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحفظ الأمن في القارة، مشيرا إلى تحولها كملحق لحلف "الناتو".ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز "بوريس ترايكوفسكي" الرياضي في العاصمة المقدونية سكوبيه، إذ يتضمن الاجتماع ثلاث جلسات عامة.وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.

https://sputnikarabic.ae/20231130/لافروف-العقوبات-الأمريكية-وضعت-نهاية-للعلاقات-بين-الشرق-والغرب--1083623168.html

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