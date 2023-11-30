https://sputnikarabic.ae/20231130/لافروف-العقوبات-الأمريكية-وضعت-نهاية-للعلاقات-بين-الشرق-والغرب--1083623168.html
لافروف: العقوبات الأمريكية وضعت نهاية للعلاقات بين الشرق والغرب
لافروف: العقوبات الأمريكية وضعت نهاية للعلاقات بين الشرق والغرب
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أمريكا وحلفاءها الأوروبيين الذين يسعون إلى إسقاط الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات، قد وضعوا حدًا للتعاون بين الشرق... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T12:53+0000
2023-11-30T12:53+0000
2023-11-30T12:53+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082393640_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_6c2c03665f450a5f922765c7c88d556b.jpg
وقال لافروف خلال افتتاح المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه في مقدونيا الشمالية: "في محاولة لإسقاط الاقتصاد الروسي، فرضت أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون آلاف العقوبات على روسيا، وبالتالي وضع حد للتعاون العملي الواسع بين الشرق والغرب في منطقتنا المشتركة ذات يوم".ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.
https://sputnikarabic.ae/20231130/كلمة-لافروف-في-افتتاح-المجلس-الوزاري-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-فيديو--1083621533.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082393640_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a6cea84e53614bfde2e679e299eb2efb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
لافروف: العقوبات الأمريكية وضعت نهاية للعلاقات بين الشرق والغرب
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أمريكا وحلفاءها الأوروبيين الذين يسعون إلى إسقاط الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات، قد وضعوا حدًا للتعاون بين الشرق والغرب.
وقال لافروف خلال افتتاح المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه في مقدونيا الشمالية: "في محاولة لإسقاط الاقتصاد الروسي، فرضت أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون آلاف العقوبات على روسيا، وبالتالي وضع حد للتعاون العملي الواسع بين الشرق والغرب في منطقتنا المشتركة ذات يوم".
ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.
وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.