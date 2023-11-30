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لافروف: العقوبات الأمريكية وضعت نهاية للعلاقات بين الشرق والغرب
https://sputnikarabic.ae/20231130/لافروف-العقوبات-الأمريكية-وضعت-نهاية-للعلاقات-بين-الشرق-والغرب--1083623168.html
لافروف: العقوبات الأمريكية وضعت نهاية للعلاقات بين الشرق والغرب
لافروف: العقوبات الأمريكية وضعت نهاية للعلاقات بين الشرق والغرب
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أمريكا وحلفاءها الأوروبيين الذين يسعون إلى إسقاط الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات، قد وضعوا حدًا للتعاون بين الشرق... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T12:53+0000
2023-11-30T12:53+0000
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وقال لافروف خلال افتتاح المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه في مقدونيا الشمالية: "في محاولة لإسقاط الاقتصاد الروسي، فرضت أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون آلاف العقوبات على روسيا، وبالتالي وضع حد للتعاون العملي الواسع بين الشرق والغرب في منطقتنا المشتركة ذات يوم".ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.
https://sputnikarabic.ae/20231130/كلمة-لافروف-في-افتتاح-المجلس-الوزاري-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-فيديو--1083621533.html
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لافروف: العقوبات الأمريكية وضعت نهاية للعلاقات بين الشرق والغرب

12:53 GMT 30.11.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أمريكا وحلفاءها الأوروبيين الذين يسعون إلى إسقاط الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات، قد وضعوا حدًا للتعاون بين الشرق والغرب.
وقال لافروف خلال افتتاح المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه في مقدونيا الشمالية: "في محاولة لإسقاط الاقتصاد الروسي، فرضت أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون آلاف العقوبات على روسيا، وبالتالي وضع حد للتعاون العملي الواسع بين الشرق والغرب في منطقتنا المشتركة ذات يوم".
ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.
من لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
كلمة لافروف خلال افتتاح المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا... فيديو
11:56 GMT
وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.
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