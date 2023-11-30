https://sputnikarabic.ae/20231130/اليوم-العالمي-لوقف-عقوبة-الإعدام-بين-التأييد-والمعارضة-1083621279.html
اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام... بين التأييد والمعارضة
اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام... بين التأييد والمعارضة
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام ومساعي الجمعيات الحقوقية لوقف تنفيذ هذه العقوبة، أخبار... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T11:50+0000
2023-11-30T11:50+0000
2023-11-30T11:50+0000
راديو
صدى الحياة
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اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام... بين التأييد والمعارضة
اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام... بين التأييد والمعارضة
جدل واسع حول قضية الإعدام، بين من يؤيّد تنفيذها ويرى فيها قصاصا وعدالة، وبين من يعارض ويطالب بوقف تنفيذها ويرى فيها سلبا للحق في الحياة. فعقوبة الإعدام تعتبر أشدّ طرق العقاب على الإطلاق عبر التاريخ، وكثير من الدول ألغتها وتستنكرها وأخرى لا تزال إلى يومنا هذا تعمل بها وتطبقها. فهل تنجح مساعي المنظمات الحقوقية في وقف تنفيذ هذه العقوبة في السنوات المقبلة؟.حول هذا الموضوع، قال أستاذ القانون الدولي والخبير في المنازعات الدولية، المستشار الدكتور محمد محمود مهران، لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
الأخبار
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
صدى الحياة, аудио
اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام... بين التأييد والمعارضة
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام ومساعي الجمعيات الحقوقية لوقف تنفيذ هذه العقوبة، أخبار متنوعة كانت تريند لهذا الأسبوع، معلومة طبية حول لماذا يجب أن تظل أعزبا في عمر العشرينات؟.
جدل واسع حول قضية الإعدام، بين من يؤيّد تنفيذها ويرى فيها قصاصا وعدالة، وبين من يعارض ويطالب بوقف تنفيذها ويرى فيها سلبا للحق في الحياة. فعقوبة الإعدام تعتبر أشدّ طرق العقاب على الإطلاق عبر التاريخ، وكثير من الدول ألغتها وتستنكرها وأخرى لا تزال إلى يومنا هذا تعمل بها وتطبقها. فهل تنجح مساعي المنظمات الحقوقية في وقف تنفيذ هذه العقوبة في السنوات المقبلة؟.
حول هذا الموضوع، قال أستاذ القانون الدولي والخبير في المنازعات الدولية، المستشار الدكتور محمد محمود مهران، لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ هناك صراعات وثورات كثيرة في المنطقة والأزمات الاقتصادية في عدة دول، واستمرار مسألة الإرهاب والأمن القومي والتي تكون ذريعة لتطبيق العقوبة في بعض الحالات، والتأثيرات الثقافية والدينية لا تزال تربط العقوبة بالقصاص، والضغوط الشعبية والمجتمع، لهذا يجب أن يكون هناك تفعيل لدور المواثيق الدولية ومنظمات المجتمع المدني ونشر الوعي ونؤكد على تقليص استخدام الإعدام إلا في حالات معينة".
وأشار الدكتور محمد مهران إلى أن "هناك حالات يتوجب أن يكون فيها الردع من خلال عقوبة الإعدام، ومنها القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاغتصاب وارتكاب جرائم شنيعة، حتى يشعر المجتمع بأن هناك عدالة، ولكن نحن نريد تقليص العقوبة ونتجّه للسجن المؤبد حتى نكون حققنا العدالة من جهة وأيضا الحالات التي لا تستدعي تطبيق الإعدام ولا تمس بكرامة الإنسان".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...