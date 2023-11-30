https://sputnikarabic.ae/20231130/اليوم-العالمي-لوقف-عقوبة-الإعدام-بين-التأييد-والمعارضة-1083621279.html

اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام... بين التأييد والمعارضة

اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام... بين التأييد والمعارضة

تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام ومساعي الجمعيات الحقوقية لوقف تنفيذ هذه العقوبة، أخبار... 30.11.2023, سبوتنيك عربي

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راديو

صدى الحياة

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اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام... بين التأييد والمعارضة اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام... بين التأييد والمعارضة

جدل واسع حول قضية الإعدام، بين من يؤيّد تنفيذها ويرى فيها قصاصا وعدالة، وبين من يعارض ويطالب بوقف تنفيذها ويرى فيها سلبا للحق في الحياة. فعقوبة الإعدام تعتبر أشدّ طرق العقاب على الإطلاق عبر التاريخ، وكثير من الدول ألغتها وتستنكرها وأخرى لا تزال إلى يومنا هذا تعمل بها وتطبقها. فهل تنجح مساعي المنظمات الحقوقية في وقف تنفيذ هذه العقوبة في السنوات المقبلة؟.حول هذا الموضوع، قال أستاذ القانون الدولي والخبير في المنازعات الدولية، المستشار الدكتور محمد محمود مهران، لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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