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https://sputnikarabic.ae/20231130/بدء-اجتماع-وزراء-خارجية-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-بمشاركة-لافروف-في-سكوبيه-1083619008.html
بدء اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة لافروف في سكوبيه
بدء اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة لافروف في سكوبيه
انطلق في سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T10:36+0000
2023-11-30T10:36+0000
العالم
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ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.ويعقد الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء الـ57 في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة الممتدة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2023، في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية، وذلك بدعوة من الرئيس الحالي للمنظمة، وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني.ومن المتوقع أن يناقش المشاركون القضايا الأمنية في القارة وسط الصراع الأوكراني المستمر، فضلا عن مسألة رئاسة المنظمة في الدورة المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20231130/وزير-خارجية-بولندا-يرفض-حضور-اجتماع-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-بسبب-لافروف-1083618153.html
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بدء اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة لافروف في سكوبيه

10:36 GMT 30.11.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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انطلق في سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.
وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.
مجلس وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
وزير خارجية بولندا يرفض حضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب لافروف
10:05 GMT
ويعقد الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء الـ57 في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة الممتدة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2023، في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية، وذلك بدعوة من الرئيس الحالي للمنظمة، وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني.
ومن المتوقع أن يناقش المشاركون القضايا الأمنية في القارة وسط الصراع الأوكراني المستمر، فضلا عن مسألة رئاسة المنظمة في الدورة المقبلة.
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