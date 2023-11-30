https://sputnikarabic.ae/20231130/بدء-اجتماع-وزراء-خارجية-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-بمشاركة-لافروف-في-سكوبيه-1083619008.html
بدء اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة لافروف في سكوبيه
بدء اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة لافروف في سكوبيه
انطلق في سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T10:36+0000
2023-11-30T10:36+0000
2023-11-30T10:36+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082393640_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_6c2c03665f450a5f922765c7c88d556b.jpg
ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.ويعقد الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء الـ57 في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة الممتدة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2023، في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية، وذلك بدعوة من الرئيس الحالي للمنظمة، وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني.ومن المتوقع أن يناقش المشاركون القضايا الأمنية في القارة وسط الصراع الأوكراني المستمر، فضلا عن مسألة رئاسة المنظمة في الدورة المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20231130/وزير-خارجية-بولندا-يرفض-حضور-اجتماع-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-بسبب-لافروف-1083618153.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082393640_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a6cea84e53614bfde2e679e299eb2efb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بدء اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة لافروف في سكوبيه
انطلق في سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.
وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.
ويعقد الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء الـ57 في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة الممتدة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2023، في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية، وذلك بدعوة من الرئيس الحالي للمنظمة، وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني.
ومن المتوقع أن يناقش المشاركون القضايا الأمنية في القارة وسط الصراع الأوكراني المستمر، فضلا عن مسألة رئاسة المنظمة في الدورة المقبلة.