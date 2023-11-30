https://sputnikarabic.ae/20231130/بلينكن-تركيزنا-الحالي-لتثبيت-الهدنة-والإفراج-عن-المزيد-من-المختطفين-في-غزة-1083638070.html
بلينكن: تركيزنا الحالي لتثبيت الهدنة والإفراج عن المزيد من المحتجزين في غزة
بلينكن: تركيزنا الحالي لتثبيت الهدنة والإفراج عن المزيد من المحتجزين في غزة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن أمريكا تركز حاليا على تثبيت الهدنة المعلنة في قطاع غزة، بين حركة "حماس" وإسرائيل، بالإضافة إلى... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
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القدس - سبوتنيك. وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى إسرائيل: "أمريكا ملتزمة بتحقيق أهداف الهدنة ونحن نتعاون مع قطر ومصر وإسرائيل من أجل ذلك، وتركيزنا الحالي لتثبيت الهدنة والإفراج عن المزيد من المحتجزين في غزة".ونوّه بأن "إسرائيل أعربت عن نيتها استئناف عمليتها العسكرية في غزة، حال استكمال تبادل الرهائن".وشدد أن "نتنياهو وحكومة الحرب وافقا على حماية المدنيين واستمرار المساعدات قبل بدء أي هجوم في غزة".وأوضح بلينكن أن "إسرائيل تمتلك قوة متطورة تستطيع إلحاق الضرر بحماس دون استهداف النساء والأطفال".وأشار إلى "ضرورة القيام بإصلاحات تعزز السلطة الفلسطينية، مثل محاربة الفساد وتقوية المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن "تغيير القيادة الفلسطينية وكيفية اختيارها أمر يعود للفلسطينيين".ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف على قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين ومعظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231130/بلينكن-يؤكد-لنتنياهو-ضرورة-حماية-المدنيين-جنوبي-غزة-قبل-أي-عمليات-عسكرية-هناك-1083630435.html
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العالم, اسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
بلينكن: تركيزنا الحالي لتثبيت الهدنة والإفراج عن المزيد من المحتجزين في غزة
20:35 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 20:39 GMT 30.11.2023)
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن أمريكا تركز حاليا على تثبيت الهدنة المعلنة في قطاع غزة، بين حركة "حماس" وإسرائيل، بالإضافة إلى الإفراج عن المزيد من "المحتجزين" في غزة.
القدس - سبوتنيك. وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى إسرائيل: "أمريكا ملتزمة بتحقيق أهداف الهدنة ونحن نتعاون مع قطر ومصر وإسرائيل من أجل ذلك، وتركيزنا الحالي لتثبيت الهدنة والإفراج عن المزيد من المحتجزين في غزة".
وأضاف: "نعمل بشكل متواصل لزيادة تدفق المساعدات وخاصة الوقود إلى غزة، وأوضحنا أنه يجب على إسرائيل قبل استئناف عملياتها في غزة، أن تضع خطة لتقليل قتل المدنيين وتوفير حماية لهم".
ونوّه بأن "إسرائيل أعربت عن نيتها استئناف عمليتها العسكرية في غزة، حال استكمال تبادل الرهائن".
وشدد أن "نتنياهو وحكومة الحرب وافقا على حماية المدنيين واستمرار المساعدات قبل بدء أي هجوم في غزة".
وأوضح بلينكن أن "إسرائيل تمتلك قوة متطورة تستطيع إلحاق الضرر بحماس دون استهداف النساء والأطفال".
وأشار إلى "ضرورة القيام بإصلاحات تعزز السلطة الفلسطينية، مثل محاربة الفساد وتقوية المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن "تغيير القيادة الفلسطينية وكيفية اختيارها أمر يعود للفلسطينيين".
ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف على قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين ومعظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.