https://sputnikarabic.ae/20231130/خبير-الأمور-تتجه-نحو-استئناف-العدوان-والمقاومة-جاهزة-لمعركة-طويلة-الأمد-1083626732.html
خبير: الأمور تتجه في غزة نحو استئناف العدوان والمقاومة جاهزة لمعركة طويلة الأمد
خبير: الأمور تتجه في غزة نحو استئناف العدوان والمقاومة جاهزة لمعركة طويلة الأمد
نناقش في هذه الحلقة: تمديد الهدنة بين "حماس" وإسرائيل؛ فرنسا تناقش بوتيرة متزايدة الفشل الواضح لهجوم كييف المضاد؛ كيف سيؤمن الأردن الغاز مع احتمال انقطاعه من... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T13:41+0000
2023-11-30T13:41+0000
2023-11-30T13:41+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: الأمور تتجه نحو استئناف العدوان والمقاومة جاهزة لمعركة طويلة الأمد
خبير: الأمور تتجه نحو استئناف العدوان والمقاومة جاهزة لمعركة طويلة الأمد
أعلنت كل من حركة حماس وإسرائيل تمديد الهدنة المتفق عليها بينهما في قطاع غزة ليوم واحد إضافي، نتيجة لجهود الوسطاء ولمواصلة عملية تبادل الأسرى.حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي إميل خوري:خبير: الدعم المستمر لأوكرانيا ما هو إلا نوعا من تقديم أوكرانيا كضحية تُنحر على مذبح الغربأكدت وسائل إعلام فرنسية أن فشل الهجوم المضاد الأوكراني والمستمر منذ عدة أشهر من دون أي تقدم ملموس، لم يعد موضع شك، بالتزامن مع التناقص التدريجي لإمدادات الذخيرة الغربية إلى كييف. ومن جانبه، قال أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأنه يجب تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا لأنه كلما كانت أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة، كانت أقوى على طاولة المفاوضات.حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث السياسي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري:التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: الأمور تتجه في غزة نحو استئناف العدوان والمقاومة جاهزة لمعركة طويلة الأمد
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة: تمديد الهدنة بين "حماس" وإسرائيل؛ فرنسا تناقش بوتيرة متزايدة الفشل الواضح لهجوم كييف المضاد؛ كيف سيؤمن الأردن الغاز مع احتمال انقطاعه من إسرائيل؟
أعلنت كل من حركة حماس وإسرائيل تمديد الهدنة المتفق عليها بينهما في قطاع غزة ليوم واحد إضافي، نتيجة لجهود الوسطاء ولمواصلة عملية تبادل الأسرى.
حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي إميل خوري:
"من المبكر الحديث عن وقف إطلاق النار بشكل دائم، لكن إن حدث ذلك سيكون من مصلحة الفلسطينيين وبكل الأحوال إذا جددت إسرائيل اعتداءاتها فالمقاومة ستستمر بالمعركة. وأداؤها يوحي بأن المقاومة جاهزة لمعركة طويلة الأمد، وحسب المعطيات الأمور تتجه نحو استئناف العدوان بالرغم من التغير الطفيف الذي طرأ على القرارات الأمريكية وبعض الدول الأوروربية والمظاهرات الشعبوية الرافضة لممارسات إسرائيل، واليوم نتنياهو يبحث عن الخلاص الفردي لأن نهايته المحاكمة والطرد من الحكومة، وأعتقد أن طرح روسيا لتوسيع تفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أمر مهم وضروري".
خبير: الدعم المستمر لأوكرانيا ما هو إلا نوعا من تقديم أوكرانيا كضحية تُنحر على مذبح الغرب
أكدت وسائل إعلام فرنسية أن فشل الهجوم المضاد الأوكراني والمستمر منذ عدة أشهر من دون أي تقدم ملموس، لم يعد موضع شك، بالتزامن مع التناقص التدريجي لإمدادات الذخيرة الغربية إلى كييف. ومن جانبه، قال أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأنه يجب تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا لأنه كلما كانت أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة، كانت أقوى على طاولة المفاوضات.
حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث السياسي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري:
"أوكرانيا تُستخدم كأداة في سبيل إضعاف روسيا واستنزافها، لذلك فإن ما يجري اليوم لدى صقور الغرب من محاولات لتقديم الدعم المستمر لأوكرانيا ما هو إلا نوعا من تقديم أوكرانيا كضحية تُنحر على مذبح الغرب. النظام الأوكراني هو نظام نازي لا يهمه أن يُقتل الآلاف من الأوكرانيين والشعب الروسي يتألم لمقتلهم والقيادة الروسية تتألم أيضا لأنهم يعتبرون الأوكرانيين هم أخوة لهم وتاريخهم مشترك معهم".
التفاصيل في الملف الصوتي....