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https://sputnikarabic.ae/20231130/رهينة-إسرائيلية-تودع-عناصر-حماس-بطريقة-لن-تعجب-إسرائيل-فيديو-1083617742.html
رهينة إسرائيلية تودع عناصر "حماس" بطريقة "لن تعجب إسرائيل"... فيديو
رهينة إسرائيلية تودع عناصر "حماس" بطريقة "لن تعجب إسرائيل"... فيديو
نشرت كتائب القسام، اليوم الخميس، مشاهد لعملية تسليم الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين، الذين تبدو عليهم علامات الرضا والارتياح. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T09:30+0000
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وأظهرت المشاهد لقطات مليئة بلحظات وداع وابتسامات وارتياح لأسرى إسرائيليين خلال تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فجر اليوم الخميس.وقام مقاتلو القسام بأداء الصلاة بعد إتمام عملية التسليم بنجاح.بدأت، مساء يوم الأربعاء، إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل بين إسرائيل و"حماس"، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.ونقلت وكالة "سرايا" الإخبارية، نبأ عاجلا أذاعته "القناة 12" الإسرائيلية، أفادت فيه بأن "الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء، وأكدت أن الصليب الأحمر تسلّم الأسرى الإسرائيليين بالفعل".وأعلنت قطر، يوم أول أمس الثلاثاء، نجاح تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، معبّرة عن أملها في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.
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نادي, نادي الفيديو
نادي, نادي الفيديو

رهينة إسرائيلية تودع عناصر "حماس" بطريقة "لن تعجب إسرائيل"... فيديو

09:30 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 09:51 GMT 30.11.2023)
© Photo / t.me/qassambrigadesمحتجزة إسرائيلية لحظة تسليمها من قبل حماس إلى الصيب الأحمر
محتجزة إسرائيلية لحظة تسليمها من قبل حماس إلى الصيب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Photo / t.me/qassambrigades
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نشرت كتائب القسام، اليوم الخميس، مشاهد لعملية تسليم الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين، الذين تبدو عليهم علامات الرضا والارتياح.
وأظهرت المشاهد لقطات مليئة بلحظات وداع وابتسامات وارتياح لأسرى إسرائيليين خلال تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فجر اليوم الخميس.
وقام مقاتلو القسام بأداء الصلاة بعد إتمام عملية التسليم بنجاح.
بدأت، مساء يوم الأربعاء، إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل بين إسرائيل و"حماس"، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
ونقلت وكالة "سرايا" الإخبارية، نبأ عاجلا أذاعته "القناة 12" الإسرائيلية، أفادت فيه بأن "الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء، وأكدت أن الصليب الأحمر تسلّم الأسرى الإسرائيليين بالفعل".
وأعلنت قطر، يوم أول أمس الثلاثاء، نجاح تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، معبّرة عن أملها في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.
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