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كلمة لافروف خلال افتتاح المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231130/كلمة-لافروف-في-افتتاح-المجلس-الوزاري-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-فيديو--1083621533.html
كلمة لافروف خلال افتتاح المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا... فيديو
كلمة لافروف خلال افتتاح المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا... فيديو
يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، كلمة خلال افتتاح المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T11:56+0000
2023-11-30T12:24+0000
روسيا
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وأكد لافروف، خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه، أن روسيا تلاحظ بأسف أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في حالة يرثى لها، وأن آفاق المنظمة لا تزال غير واضحة.وقال: "في غضون ما يزيد قليلاً عن عام، سيبلغ عمر وثيقة هلسنكي النهائية 50 عاماً. وفي هذا الصدد، يؤسفني أن أقول إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقترب من هذه الذكرى السنوية في حالة يرثى لها، ولا تزال آفاقها غير واضحة".انطلق في سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.
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روسيا

كلمة لافروف خلال افتتاح المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا... فيديو

11:56 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 12:24 GMT 30.11.2023)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationمن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
من لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، كلمة خلال افتتاح المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأكد لافروف، خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه، أن روسيا تلاحظ بأسف أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في حالة يرثى لها، وأن آفاق المنظمة لا تزال غير واضحة.
وقال: "في غضون ما يزيد قليلاً عن عام، سيبلغ عمر وثيقة هلسنكي النهائية 50 عاماً. وفي هذا الصدد، يؤسفني أن أقول إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقترب من هذه الذكرى السنوية في حالة يرثى لها، ولا تزال آفاقها غير واضحة".
انطلق في سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.
وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.
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