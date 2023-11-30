https://sputnikarabic.ae/20231130/لافروف-يناقش-مع-نظيره-المجري-الوضع-في-أوكرانيا-1083629533.html
لافروف يناقش مع نظيره المجري الوضع في أوكرانيا
لافروف يناقش مع نظيره المجري الوضع في أوكرانيا
ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، خلال اجتماع على هامش مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الوضع في أوكرانيا... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T14:03+0000
2023-11-30T14:03+0000
2023-11-30T14:03+0000
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وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "تم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا العملية للتعاون الثنائي مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات التي تم تأكيدها في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في بكين، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان".وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الطرفين ناقشا أيضًا القضايا الرئيسية المتعلقة بأنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمشاكل الدولية الحالية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.
https://sputnikarabic.ae/20231130/كلمة-لافروف-في-افتتاح-المجلس-الوزاري-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-فيديو--1083621533.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, المجر, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, المجر, روسيا
لافروف يناقش مع نظيره المجري الوضع في أوكرانيا
ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، خلال اجتماع على هامش مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الوضع في أوكرانيا وقضايا أنشطة المنظمة.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "تم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا العملية للتعاون الثنائي مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات التي تم تأكيدها في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في بكين، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان".
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الطرفين ناقشا أيضًا القضايا الرئيسية المتعلقة بأنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمشاكل الدولية الحالية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.
ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.
وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.