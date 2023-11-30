https://sputnikarabic.ae/20231130/لافروف-يناقش-مع-نظيره-المجري-الوضع-في-أوكرانيا-1083629533.html

لافروف يناقش مع نظيره المجري الوضع في أوكرانيا

لافروف يناقش مع نظيره المجري الوضع في أوكرانيا

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، خلال اجتماع على هامش مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الوضع في أوكرانيا... 30.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-30T14:03+0000

2023-11-30T14:03+0000

2023-11-30T14:03+0000

العالم

أخبار العالم الآن

المجر

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/11/1060014361_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_5d3db6bd62800c245161ae07a8092214.jpg

وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "تم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا العملية للتعاون الثنائي مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات التي تم تأكيدها في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في بكين، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان".وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الطرفين ناقشا أيضًا القضايا الرئيسية المتعلقة بأنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمشاكل الدولية الحالية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.

https://sputnikarabic.ae/20231130/كلمة-لافروف-في-افتتاح-المجلس-الوزاري-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-فيديو--1083621533.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, المجر, روسيا