عربي
https://sputnikarabic.ae/20231130/لافروف-يناقش-مع-نظيره-المجري-الوضع-في-أوكرانيا-1083629533.html
لافروف يناقش مع نظيره المجري الوضع في أوكرانيا
لافروف يناقش مع نظيره المجري الوضع في أوكرانيا
ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، خلال اجتماع على هامش مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الوضع في أوكرانيا... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T14:03+0000
2023-11-30T14:03+0000
العالم
أخبار العالم الآن
المجر
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/11/1060014361_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_5d3db6bd62800c245161ae07a8092214.jpg
وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "تم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا العملية للتعاون الثنائي مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات التي تم تأكيدها في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في بكين، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان".وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الطرفين ناقشا أيضًا القضايا الرئيسية المتعلقة بأنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمشاكل الدولية الحالية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.
https://sputnikarabic.ae/20231130/كلمة-لافروف-في-افتتاح-المجلس-الوزاري-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-فيديو--1083621533.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/11/1060014361_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_f84828ea36dc988604b5a6f9e48c8c12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, المجر, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, المجر, روسيا

لافروف يناقش مع نظيره المجري الوضع في أوكرانيا

14:03 GMT 30.11.2023
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، خلال اجتماع على هامش مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الوضع في أوكرانيا وقضايا أنشطة المنظمة.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "تم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا العملية للتعاون الثنائي مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات التي تم تأكيدها في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في بكين، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان".
من لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
كلمة لافروف خلال افتتاح المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا... فيديو
11:56 GMT
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الطرفين ناقشا أيضًا القضايا الرئيسية المتعلقة بأنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمشاكل الدولية الحالية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.
ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.
وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة في غزة وتبادل الأسرى.. فيديو وصورأمس, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала