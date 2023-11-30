https://sputnikarabic.ae/20231130/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يطلق-خطة-لتسليح-أكبر-عدد-من-المستوطنين-1083616357.html
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلق خطة لتسليح أكبر عدد من المستوطنين
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلق خطة لتسليح أكبر عدد من المستوطنين
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليماته لإدارة ترخيص الأسلحة النارية بإطلاق عملية طوارئ، تهدف إلى السماح لأكبر عدد ممكن من المستوطنين... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T08:32+0000
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وأصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا أعلنت فيه أن خطة بن غفير ستدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة، وفيما يلي نقاطها الرئيسية:1. أي مواطن إسرائيلي يستوفي اختبارات حمل سلاح ناري خاص بهدف الدفاع عن النفس وخدمة القوات الأمنية، وليس لديه سجل جنائي أو طبي، سيُطلب منه إجراء مقابلة هاتفية بدلا من المقابلة وجها لوجه، وسيحصل على إذن بحمل سلاح ناري في غضون أسبوع.2. أي مواطن إسرائيلي حصل على تصريح مشروط لشراء سلاح ناري ولم يقم بشراء سلاح ناري خلال عام 2023 وانتهت الرخصة المشروطة، سيتمكن الآن من شراء سلاح ناري دون الحاجة لتقديم طلب آخر، وسيطبق الإعفاء على حوالي 4000 مواطن.3. أي مواطن قام بإيداع سلاحه خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب عدم أداء تدريب تنشيطي أو تدريب تجديدي، سيتمكن من استعادة سلاحه، وسيطبق الإعفاء على حوالي 1800 مواطن.4. ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، سيتم إصدار تصاريح مشروطة لحمل السلاح الناري مع تصريح يسمح بشراء ما يصل إلى 100 رصاصة بدلاً من 50 اليوم.وفي وقت سابق، أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين إثر هجوم مسلحين أطلقا النار عند مدخل مدينة القدس، صباح اليوم.من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية: "وصل إرهابيان من القدس الشرقية، يحملان بندقية M16 ومسدس، إلى مفترق جفعات شاؤول بالقرب من مدخل القدس صباح الخميس وبدأا إطلاق النار على المدنيين في محطة حافلات قريبة".
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, آخر أخبار القدس الأن
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, آخر أخبار القدس الأن
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلق خطة لتسليح أكبر عدد من المستوطنين
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليماته لإدارة ترخيص الأسلحة النارية بإطلاق عملية طوارئ، تهدف إلى السماح لأكبر عدد ممكن من المستوطنين الإسرائيليين بتسليح أنفسهم.
وأصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا
أعلنت فيه أن خطة بن غفير ستدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة، وفيما يلي نقاطها الرئيسية:
1. أي مواطن إسرائيلي يستوفي اختبارات حمل سلاح ناري خاص بهدف الدفاع عن النفس وخدمة القوات الأمنية، وليس لديه سجل جنائي أو طبي، سيُطلب منه إجراء مقابلة هاتفية بدلا من المقابلة وجها لوجه، وسيحصل على إذن بحمل سلاح ناري في غضون أسبوع.
2. أي مواطن إسرائيلي حصل على تصريح مشروط لشراء سلاح ناري ولم يقم بشراء سلاح ناري خلال عام 2023 وانتهت الرخصة المشروطة، سيتمكن الآن من شراء سلاح ناري دون الحاجة لتقديم طلب آخر، وسيطبق الإعفاء على حوالي 4000 مواطن.
3. أي مواطن قام بإيداع سلاحه خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب عدم أداء تدريب تنشيطي أو تدريب تجديدي، سيتمكن من استعادة سلاحه، وسيطبق الإعفاء على حوالي 1800 مواطن.
4. ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، سيتم إصدار تصاريح مشروطة لحمل السلاح الناري مع تصريح يسمح بشراء ما يصل إلى 100 رصاصة بدلاً من 50 اليوم.
وفي وقت سابق، أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل 3 إسرائيليين
وإصابة آخرين إثر هجوم مسلحين أطلقا النار عند مدخل مدينة القدس، صباح اليوم.
من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية: "وصل إرهابيان من القدس الشرقية، يحملان بندقية M16 ومسدس، إلى مفترق جفعات شاؤول بالقرب من مدخل القدس صباح الخميس وبدأا إطلاق النار على المدنيين في محطة حافلات قريبة".