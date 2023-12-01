https://sputnikarabic.ae/20231201/إعلام-أزمة-تختمر-في-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-أوكرانيا-1083648735.html
إعلام: أزمة "تختمر" في الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا
إعلام: أزمة "تختمر" في الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي نقلا عن مسؤولين أوروبيين، عن أزمة سياسية ستواجه الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر/كانون الأول، بسبب أوكرانيا. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T09:40+0000
2023-12-01T09:40+0000
2023-12-01T09:40+0000
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بحسب التقرير الذي نشرته "بوليتيكو، فإن أزمة سياسية "تختمر" قبل انعقاد قمة أوروبية مقررة في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول، والتي من المقرر أن يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي قرارا تاريخيا بقبول أوكرانيا عضوا في النادي الذي يضم 27 دولة، وإبرام اتفاق ميزانية رئيسي لمنح كييف 50 مليار يورو.وقد قال أوربان مراراً وتكراراً إن الاتحاد الأوروبي يحتاج أولاً إلى تطوير استراتيجية جديدة للصراعات، وعندها فقط يتم تخصيص الأموال لأوكرانيا.ويشعر الدبلوماسيون الأوروبيون بالقلق من أن أوربان قد "يأخذ الاتحاد الأوروبي رهينة" في القمة، حيث يتم اتخاذ جميع القرارات الاستراتيجية الكبرى هناك بالإجماع.وقال أحد محاوري الصحيفة: "نحن نواجه أزمة خطيرة". ويعتقد مسؤول آخر أيضًا أن قمة ديسمبر قد تكون واحدة من أصعب القمم.وفي الوقت نفسه، يبحث الدبلوماسيون عن طرق لتجنب استخدام المجر حق النقض في القمة المقبلة. وخلص المقال إلى أن "هذا اعتراف بالعجز يصعب استيعابه ويضر بوحدة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بكييف".يذكر أنه في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، أوصت المفوضية الأوروبية ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي. وستتم مناقشة القرار الرسمي ببدء العملية في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر، ويجب أن تتم الموافقة عليه بالإجماع من قبل جميع أعضاء الاتحاد.
https://sputnikarabic.ae/20230830/أوربان-أوكرانيا-ليس-لديها-فرصة-لهزيمة-روسيا-1080545964.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام: أزمة "تختمر" في الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي نقلا عن مسؤولين أوروبيين، عن أزمة سياسية ستواجه الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر/كانون الأول، بسبب أوكرانيا.
بحسب التقرير الذي نشرته "بوليتيكو، فإن أزمة سياسية "تختمر" قبل انعقاد قمة أوروبية مقررة في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول، والتي من المقرر أن يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي قرارا تاريخيا بقبول أوكرانيا عضوا في النادي الذي يضم 27 دولة، وإبرام اتفاق ميزانية رئيسي لمنح كييف 50 مليار يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يسبب "صداعا شديدا" للسياسيين الأوروبيين، وقد صرحت السلطات المجرية بالفعل بأنها لا تؤيد إدراج قضية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على جدول أعمال القمة المقبلة.
وقد قال أوربان مراراً وتكراراً إن الاتحاد الأوروبي يحتاج أولاً إلى تطوير استراتيجية جديدة للصراعات، وعندها فقط يتم تخصيص الأموال لأوكرانيا.
ويشعر الدبلوماسيون الأوروبيون بالقلق من أن أوربان قد "يأخذ الاتحاد الأوروبي رهينة" في القمة، حيث يتم اتخاذ جميع القرارات الاستراتيجية الكبرى هناك بالإجماع.
وقال أحد محاوري الصحيفة: "نحن نواجه أزمة خطيرة". ويعتقد مسؤول آخر أيضًا أن قمة ديسمبر قد تكون واحدة من أصعب القمم.
وفي الوقت نفسه، يبحث الدبلوماسيون عن طرق لتجنب استخدام المجر حق النقض في القمة المقبلة.
ووفقا لثلاثة مصادر للمنشور، قد يتم دفع 50 مليار يورو لكييف على أقساط خلال الفترة 2024-2027. لكن المنتقدين يقولون إن هذا الخيار لن يجعل الاقتصاد الأوكراني أكثر قابلية للتنبؤ به، كما نشأت معضلة فيما يتصل بالمساعدات العسكرية، إذ يستطيع الاتحاد الأوروبي أن ينقل الأسلحة إلى أوكرانيا على أساس اتفاقيات ثنائية، وليس من خلال هياكله الخاصة، ولكن هذا من شأنه أن يقوض أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في إمدادات الأسلحة.
وخلص المقال إلى أن "هذا اعتراف بالعجز يصعب استيعابه ويضر بوحدة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بكييف".
يذكر أنه في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، أوصت المفوضية الأوروبية ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي. وستتم مناقشة القرار الرسمي ببدء العملية في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر، ويجب أن تتم الموافقة عليه بالإجماع من قبل جميع أعضاء الاتحاد.