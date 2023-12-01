https://sputnikarabic.ae/20231201/الجيش-الإسرائيلي-صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-غلاف-غزة-وشمال-إسرائيل-1083673220.html
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وشمال إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وشمال إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل ومنطقة غلاف قطاع غزة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T23:22+0000
2023-12-01T23:22+0000
2023-12-01T23:22+0000
العالم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة".في سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف منطقة ديشون شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا.وقال الإعلام الحربي لحركة المقاومة الإسلامية بلبنان في بيان، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء يوم الجمعة 1-12-2023 بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا وحققوا فيها إصابات مباشرة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/نقابة-الصحفيين-الفلسطينيين-مقتل-67-صحفيا-منذ-7-أكتوبر-1083672804.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وشمال إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل ومنطقة غلاف قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار
في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة".
وأضاف الجيش، أن صافرات الإنذار دوت في منطقة ديشون شمال إسرائيل.
في سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف منطقة ديشون شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا.
وقال الإعلام الحربي لحركة المقاومة الإسلامية بلبنان في بيان، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء يوم الجمعة 1-12-2023 بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا وحققوا فيها إصابات مباشرة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.