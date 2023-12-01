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https://sputnikarabic.ae/20231201/نقابة-الصحفيين-الفلسطينيين-مقتل-67-صحفيا-منذ-7-أكتوبر-1083672804.html
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: مقتل 67 صحفيا منذ 7 أكتوبر
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: مقتل 67 صحفيا منذ 7 أكتوبر
أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، ارتفاع قتلى الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T22:08+0000
2023-12-01T22:08+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
إسرائيل
طوفان الأقصى
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضحت النقابة، أنه بمقتل الزملاء الثلاثة دكتور الإعلام في جامعات غزة أدهم حسونة، المصور الصحفي عبد الله درويش، والمصور منتصر الصواف يصل عدد القتلى الصحفيين في قطاع غزة إلى 67 زميلا وزميلة منذ بداية العدوان.وسبق أن أثير الجدل حول مقتل الزميلة إسلام ميمنة بين نفي وتأكيد استمر لأيام إلى أن تم تأكيد خبر مقتلها.وأضاف اللحام أن هناك صحفيين هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد لم يتأكد مصيرهم حتى اللحظة، وذلك منذ انقطاع الاتصال بهما منذ اليوم الأول للعدوان على غزة.
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: مقتل 67 صحفيا منذ 7 أكتوبر

22:08 GMT 01.12.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSتشييع جثمان الصحفي في تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب الذي قتل في قصف إسرائيلي على منزله بخان يونس، جنوب قطاع غزة في 3 نوفمبر 2023
تشييع جثمان الصحفي في تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب الذي قتل في قصف إسرائيلي على منزله بخان يونس، جنوب قطاع غزة في 3 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، ارتفاع قتلى الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم إلى 67 صحفيا.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضحت النقابة، أنه بمقتل الزملاء الثلاثة دكتور الإعلام في جامعات غزة أدهم حسونة، المصور الصحفي عبد الله درويش، والمصور منتصر الصواف يصل عدد القتلى الصحفيين في قطاع غزة إلى 67 زميلا وزميلة منذ بداية العدوان.
وأوضح رئيس لجنة الحريات محمد اللحام، أن صعوبة الرصد والتوثيق لا تزال عائقا كبيرا أمام التوثيق بسبب استمرارية وكثافة العدوان الاسرائيلي، حيث أشارت بعض الجهات مثلا لوجود الصحفية آلاء الحسنات على قيد الحياة بينما لم يتسنى للجنة الحريات التأكد من ذلك، بحسب وفا.
وسبق أن أثير الجدل حول مقتل الزميلة إسلام ميمنة بين نفي وتأكيد استمر لأيام إلى أن تم تأكيد خبر مقتلها.
وأضاف اللحام أن هناك صحفيين هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد لم يتأكد مصيرهم حتى اللحظة، وذلك منذ انقطاع الاتصال بهما منذ اليوم الأول للعدوان على غزة.
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