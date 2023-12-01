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الديوان الأميري الكويتي: الوضع الصحي لأمير البلاد مستقر
الديوان الأميري الكويتي: الوضع الصحي لأمير البلاد مستقر
أعلن الديوان الأميري الكويتي، مساء اليوم الجمعة، أن الوضع الصحي لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (86 عاما) "لا يزال مستقرا". 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T17:22+0000
2023-12-01T17:22+0000
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جاء ذلك في تصريحات للشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (كونا).وأضاف وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت أن أمير البلاد لا يزال يتلقى العلاج اللازم.وأهاب الديوان الأميري بالجميع "تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية".وأمس الأول (الأربعاء)، تعرض أمير الكويت لوعكة صحية طارئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.ووقتها، قال وزير الديوان الأميري، إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن الحالة الصحية له مستقرة ولله الحمد".وكانت الكويت قد نفت في أغسطس/ آب الماضي، تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ، عقب تناقل خبر بهذا الشأن في وسائل التواصل الاجتماعي.
https://sputnikarabic.ae/20231129/أمير-الكويت-يتعرض-لوعكة-صحية-وينقل-إلى-المستشفى-لتلقي-العلاج--1083577896.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم

الديوان الأميري الكويتي: الوضع الصحي لأمير البلاد مستقر

17:22 GMT 01.12.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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أعلن الديوان الأميري الكويتي، مساء اليوم الجمعة، أن الوضع الصحي لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (86 عاما) "لا يزال مستقرا".
جاء ذلك في تصريحات للشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (كونا).
وأضاف وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت أن أمير البلاد لا يزال يتلقى العلاج اللازم.
وأهاب الديوان الأميري بالجميع "تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية".
رئيس وزراء الكويت الجديد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
أمير الكويت يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج
29 نوفمبر, 07:58 GMT
وأمس الأول (الأربعاء)، تعرض أمير الكويت لوعكة صحية طارئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.
ووقتها، قال وزير الديوان الأميري، إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن الحالة الصحية له مستقرة ولله الحمد".
وكانت الكويت قد نفت في أغسطس/ آب الماضي، تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ، عقب تناقل خبر بهذا الشأن في وسائل التواصل الاجتماعي.
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