https://sputnikarabic.ae/20231129/أمير-الكويت-يتعرض-لوعكة-صحية-وينقل-إلى-المستشفى-لتلقي-العلاج--1083577896.html
أمير الكويت يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج
أمير الكويت يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج
تعرض أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لوعكة صحية طارئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T07:58+0000
2023-11-29T07:58+0000
2023-11-29T07:58+0000
العالم العربي
الكويت
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وقال وزير الديوان الأميري، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء، إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن الحالة الصحية له مستقرة ولله الحمد".وكانت الكويت قد نفت في أغسطس/ آب الماضي، تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ، عقب تناقل خبر بهذا الشأن في وسائل التواصل الاجتماعي.
https://sputnikarabic.ae/20230924/الكويت-تتحرك-سريعا-بعد-فيديو-المهدي-المنتظر-1081341552.html
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العالم العربي, الكويت
أمير الكويت يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج
تعرض أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لوعكة صحية طارئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.
وقال وزير الديوان الأميري، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء، إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن الحالة الصحية له مستقرة ولله الحمد".
وكانت الكويت قد نفت في أغسطس/ آب الماضي، تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ، عقب تناقل خبر بهذا الشأن في وسائل التواصل الاجتماعي.