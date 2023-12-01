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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-ومقاتلةميغ-29-أوكرانيتين---عاجل-1083659695.html
القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" ومقاتلة"ميغ-29" أوكرانيتين - عاجل
القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" ومقاتلة"ميغ-29" أوكرانيتين - عاجل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ- 29" ومروحية من طراز "مي- 8". 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T12:52+0000
2023-12-01T13:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة تياغينكا في مقاطعة خيرسون".وتابع البيان: "وتم إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة بيريسادوفكا في مقاطعة ميكولايف".وبحسب البيان: "تم اعتراض صاروخين من طراز "هارم" وثمانية صواريخ من طراز "هيمارس".وأضاف: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال النهار 38 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في وجمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".وأشار البيان إلى أن "وحدات من تجمع القوات الروسية بإسناد من الطيران والمدفعية، صدت 6 هجمات للعدو، بالقرب من بلدة فيربوفويه و رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف: "بلغ خسائر العدو 30 عسكرياً ودبابة واحدة وشاحنتين "بيك آب"، ومدفعية أميركية الصنع طراز "إم777"، بالإضافة إلى مدفعية من طراز "دي- 20".
https://sputnikarabic.ae/20231201/المدفعية-الروسية-تدمر-معاقل-للجيش-الأوكراني-وتحيد-مجموعات-عسكرية-أوكرانية-فيديو--1083653173.html
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روسيا

القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" ومقاتلة"ميغ-29" أوكرانيتين - عاجل

12:52 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 01.12.2023)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ- 29" ومروحية من طراز "مي- 8".
وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة تياغينكا في مقاطعة خيرسون".
وتابع البيان: "وتم إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة بيريسادوفكا في مقاطعة ميكولايف".
وبحسب البيان: "تم اعتراض صاروخين من طراز "هارم" وثمانية صواريخ من طراز "هيمارس".
وأضاف: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال النهار 38 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في وجمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
وحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر معاقل للجيش الأوكراني وتحيد مجموعات عسكرية أوكرانية... فيديو
11:32 GMT
وأشار البيان إلى أن "وحدات من تجمع القوات الروسية بإسناد من الطيران والمدفعية، صدت 6 هجمات للعدو، بالقرب من بلدة فيربوفويه و رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف: "بلغ خسائر العدو 30 عسكرياً ودبابة واحدة وشاحنتين "بيك آب"، ومدفعية أميركية الصنع طراز "إم777"، بالإضافة إلى مدفعية من طراز "دي- 20".
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