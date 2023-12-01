مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" في دبي
10:06 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 10:50 GMT 01.12.2023)
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افتتح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، أمس الخميس 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع تعرض الدول لضغوط لزيادة الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري والتخلص من الوقود الأحفوري وسط تدقيق مكثف من دولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة الغنية بالنفط.
يحتل قادة العالم مركز الصدارة في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في دبي في 1 ديسمبر/ كانون الأول، تحت ضغط لتكثيف الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري حيث يلقي الصراع بين إسرائيل و"حماس" بظلاله على القمة.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacaceقادة العالم المشاركون والمندوبون يصلون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة المناخ للأمم المتحدة "كوب 28" (COP28) في دبي في 1 ديسمبر 2023.
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© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
قادة العالم المشاركون والمندوبون يصلون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة المناخ للأمم المتحدة "كوب 28" (COP28) في دبي في 1 ديسمبر 2023.
© AP Photo / Rafiq Maqboolكينا تشيبوي، من زامبيا، تقف لالتقاط صورة قبل قمة المناخ للأمم المتحدة COP28 في دبي الإمارات العربية المتحدة، 28 نوفمبر 2023
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© AP Photo / Rafiq Maqbool
كينا تشيبوي، من زامبيا، تقف لالتقاط صورة قبل قمة المناخ للأمم المتحدة COP28 في دبي الإمارات العربية المتحدة، 28 نوفمبر 2023
© AP Photo / Peter Dejongيتجول الناس في مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في "كوب 28"، في دبي, الإمارات العربية المتحدة، 30 نوفمبر 2023
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© AP Photo / Peter Dejong
يتجول الناس في مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في "كوب 28"، في دبي, الإمارات العربية المتحدة، 30 نوفمبر 2023
© AFP 2023 / Giuseppe Cacaceقادة العالم المشاركون والمندوبون يصلون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة المناخ للأمم المتحدة "كوب 28" (COP28) في دبي في 1 ديسمبر 2023.
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© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
قادة العالم المشاركون والمندوبون يصلون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة المناخ للأمم المتحدة "كوب 28" (COP28) في دبي في 1 ديسمبر 2023.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacaceالمندوبون يلتقطون صورهم في مكان انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في "كوب 28" في دبي في 30 نوفمبر 2023.
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© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
المندوبون يلتقطون صورهم في مكان انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في "كوب 28" في دبي في 30 نوفمبر 2023.
© AP Photo / Peter Dejongرجل يحمل حاويات مياه قبل قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة "COP28"، في دبي, الإمارات العربية المتحدة، 29 نوفمبر 2023
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© AP Photo / Peter Dejong
رجل يحمل حاويات مياه قبل قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة "COP28"، في دبي, الإمارات العربية المتحدة، 29 نوفمبر 2023
© AP Photo / Rafiq Maqboolيتجول الناس في مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في "كوب 28"، في دبي, الإمارات العربية المتحدة، 1 ديسمبر 2023
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© AP Photo / Rafiq Maqbool
يتجول الناس في مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في "كوب 28"، في دبي, الإمارات العربية المتحدة، 1 ديسمبر 2023
© AP Photo / Rafiq Maqboolمؤتمر قمة المناخ للأمم المتحدة "كوب 28"، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 نوفمبر 2023
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© AP Photo / Rafiq Maqbool
مؤتمر قمة المناخ للأمم المتحدة "كوب 28"، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 نوفمبر 2023
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
المشاركون يصلون إلى مكان انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في "كوب 28" في دبي، الإمارات المتحدة العربية، 29 نوفمبر 2023.
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© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
المشاركون يصلون إلى مكان انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في "كوب 28" في دبي، الإمارات المتحدة العربية، 29 نوفمبر 2023.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
رئيس CORP 28 سلطان أحمد الجبير يتحدث خلال حفل افتتاح قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في "كوب 28"، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 نوفمبر 2023.
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© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
رئيس CORP 28 سلطان أحمد الجبير يتحدث خلال حفل افتتاح قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في "كوب 28"، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 نوفمبر 2023.
© AP Photo / Peter Dejongقادة العالم المشاركون والمندوبون يصلون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة المناخ للأمم المتحدة "كوب 28" (COP28) في دبي في 1 ديسمبر 2023.
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© AP Photo / Peter Dejong
قادة العالم المشاركون والمندوبون يصلون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة المناخ للأمم المتحدة "كوب 28" (COP28) في دبي في 1 ديسمبر 2023.
© AP Photo / Rafiq Maqboolيتجول الناس في مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في "كوب 28"، في دبي, الإمارات العربية المتحدة، 1 ديسمبر 2023
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© AP Photo / Rafiq Maqbool
يتجول الناس في مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في "كوب 28"، في دبي, الإمارات العربية المتحدة، 1 ديسمبر 2023