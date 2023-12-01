https://sputnikarabic.ae/20231201/مؤتمر-الأمم-المتحدة-لتغير-المناخ-كوب-28-في-دبي-1083643676.html

مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" في دبي

مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" في دبي

مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" في دبي

2023-12-01T10:06+0000

2023-12-01T10:06+0000

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يحتل قادة العالم مركز الصدارة في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في دبي في 1 ديسمبر/ كانون الأول، تحت ضغط لتكثيف الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري حيث يلقي الصراع بين إسرائيل و"حماس" بظلاله على القمة.

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مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 28 في دبي