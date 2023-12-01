نتنياهو: سنقاتل حتى إعادة جميع المخطوفين.. وسموتريش: لنقطع كل الاتصالات مع "حماس" والوسطاء
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Evan Vucci
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده سيواصل القتال في غزة حتى تحقيق جميع أهدافه، فيما دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى قطع كل الاتصالات مع الوسطاء والإعلان بشكل صريح عن انتهاء وقف إطلاق النار.
وقال نتنياهو، اليوم الجمعة، في تدوينة بمنصة "إكس" وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "سنواصل القتال بكل قوتنا حتى نحقق جميع أهدافنا".
وأوضح نتنياهو أن هذه الأهداف تتمثل في: "عودة جميع المختطفين، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تعود مرة أخرى أبدا تشكل تهديدا لإسرائيل".
כוחותינו מסתערים קדימה.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 1, 2023
אנחנו ממשיכים להילחם בכל העוצמה עד להשגת כל יעדינו: השבת כל חטופינו, חיסול חמאס, והבטחה שעזה לעולם לא תהיה יותר איום על ישראל.
שבת שלום.
من جانبه، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في تدوينة على منصة "إكس"، إلى "قطع كافة العلاقات والمفاوضات مع حماس والوسطاء".
وأضاف سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية": "طلبت من رئيس الوزراء أن يعلن علناً وبشكل صريح انتهاء وقف إطلاق النار والعودة إلى القتال الكامل حتى القضاء على حماس وعودة جميع المختطفين".
שוחחתי כעת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, יש להכריז באופן רשמי על סיומו של מתווה ההפוגה ולנתק כל קשר עם האויב הנאצי והמתווכים.— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) December 1, 2023
אסור לאפשר מצב של ״חצי מלחמה״ שבו צה״ל חושש מעצירה פתאומית של הלחימה בעקבות מניפולציות של חמאס שירצה לחזור ולחדש את ימי ההפוגה כדי למנוע את המשך>>
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن فجر اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي استئناف الجيش الإسرائيلي القتال ضد الحركة في قطاع غزة.
وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (بالتوقيت المحلي).
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.