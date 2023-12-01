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https://sputnikarabic.ae/20231201/نتنياهو-سنقاتل-حتى-إعادة-جميع-المخطوفين-وسموتريش-لنقطع-كل-الاتصالات-مع-حماس-والوسطاء-1083665469.html
نتنياهو: سنقاتل حتى إعادة جميع المخطوفين.. وسموتريش: لنقطع كل الاتصالات مع "حماس" والوسطاء
نتنياهو: سنقاتل حتى إعادة جميع المخطوفين.. وسموتريش: لنقطع كل الاتصالات مع "حماس" والوسطاء
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده سيواصل القتال في غزة حتى تحقيق جميع أهدافه، فيما دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى قطع كل... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T14:34+0000
2023-12-01T14:34+0000
حركة حماس
قطاع غزة
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
العالم العربي
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وقال نتنياهو، اليوم الجمعة، في تدوينة بمنصة "إكس" وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "سنواصل القتال بكل قوتنا حتى نحقق جميع أهدافنا".وأوضح نتنياهو أن هذه الأهداف تتمثل في: "عودة جميع المختطفين، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تعود مرة أخرى أبدا تشكل تهديدا لإسرائيل".من جانبه، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في تدوينة على منصة "إكس"، إلى "قطع كافة العلاقات والمفاوضات مع حماس والوسطاء".وأضاف سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية": "طلبت من رئيس الوزراء أن يعلن علناً وبشكل صريح انتهاء وقف إطلاق النار والعودة إلى القتال الكامل حتى القضاء على حماس وعودة جميع المختطفين".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن فجر اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي استئناف الجيش الإسرائيلي القتال ضد الحركة في قطاع غزة.وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (بالتوقيت المحلي).ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
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حركة حماس, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم العربي
حركة حماس, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم العربي

نتنياهو: سنقاتل حتى إعادة جميع المخطوفين.. وسموتريش: لنقطع كل الاتصالات مع "حماس" والوسطاء

14:34 GMT 01.12.2023
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده سيواصل القتال في غزة حتى تحقيق جميع أهدافه، فيما دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى قطع كل الاتصالات مع الوسطاء والإعلان بشكل صريح عن انتهاء وقف إطلاق النار.
وقال نتنياهو، اليوم الجمعة، في تدوينة بمنصة "إكس" وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "سنواصل القتال بكل قوتنا حتى نحقق جميع أهدافنا".
وأوضح نتنياهو أن هذه الأهداف تتمثل في: "عودة جميع المختطفين، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تعود مرة أخرى أبدا تشكل تهديدا لإسرائيل".
من جانبه، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في تدوينة على منصة "إكس"، إلى "قطع كافة العلاقات والمفاوضات مع حماس والوسطاء".
وأضاف سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية": "طلبت من رئيس الوزراء أن يعلن علناً وبشكل صريح انتهاء وقف إطلاق النار والعودة إلى القتال الكامل حتى القضاء على حماس وعودة جميع المختطفين".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن فجر اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي استئناف الجيش الإسرائيلي القتال ضد الحركة في قطاع غزة.
وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (بالتوقيت المحلي).
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
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