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https://sputnikarabic.ae/20231201/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-ساعات-على-انتهاء-الهدنة-ولا-جديد-عن-تمديدها-1083638879.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ساعات على انتهاء الهدنة ولا جديد عن تمديدها
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ساعات على انتهاء الهدنة ولا جديد عن تمديدها
تنتهي الهدنة المعلنة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الفسطينية، بعد انقضاء مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو صباح اليوم الجمعة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T00:13+0000
2023-12-01T00:13+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
إسرائيل
العالم العربي
هدنة
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, هدنة, новый онлайн для белой редактуры
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, هدنة, новый онлайн для белой редактуры
الهدنة في قطاع غزة - منظر جوي يظهر الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في وادي غزة وسط قطاع غزة، 28 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ساعات على انتهاء الهدنة ولا جديد عن تمديدها

00:13 GMT 01.12.2023
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تنتهي الهدنة المعلنة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الفسطينية، بعد انقضاء مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو صباح اليوم الجمعة.
وكانت وسائل إعلام فرنسية نقلت عن مصدر مقرب من الحركة قوله، ن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 4 أيام، والإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، ويتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة، وقد تم الاتفاق في 27 نوفمبر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس شروط اتفاق الهدنة الأصلي.
وتعد هذه أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 240 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.8 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة وتبادل الأسرى29 نوفمبر, 22:15 GMT
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