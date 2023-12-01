https://sputnikarabic.ae/20231201/وكالة-سبوتنيك-تبرم-اتفاقية-تعاون-مع-وكالة-الأنباء-الجزائرية-1083654118.html
وكالة "سبوتنيك" تبرم اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء الجزائرية
وكالة "سبوتنيك" تبرم اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء الجزائرية
وقعت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، يوم أمس الخميس، اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء الجزائرية، بهدف تبادل المحتويات الإعلامية وإطلاق مشاريع مشتركة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T11:46+0000
2023-12-01T11:46+0000
2023-12-01T11:46+0000
روسيا
العالم
الجزائر
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وقد وقّع على الاتفاقية كل من مدير إدارة التعاون الدولي لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، الجهة المؤسسة لوكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك ، بوشكوف فاسيلي، ومدير الإعلام لوكالة الأنباء الجزائرية، رابح حسيني.ونصت الاتفاقية أيضا على إمكانية إجراء دورات تدريبية مشتركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال الحضور المباشر للصحفيين والتقنيين من كلا البلدين.وبموجب هذه الاتفاقية، يتبادل الطرفان المحتويات الإخبارية المهمة التي تخص الجزائر وروسيا، إلى جانب تنفيذ مشاريع إعلامية مشتركة من أجل التعزيز المتبادل للأجندة ذات الصلة بالبلدين وتغطية الأحداث المشتركة.كما تم التأكيد على تبادل المواد التحليلية على أساس منتظم من أجل توفير تغطية عميقة وشاملة للأحداث في الجزائر وفي روسيا والعالم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال وسائل الإعلام الجديدة، بما في ذلك المحطات الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عبر الإنترنت.
https://sputnikarabic.ae/20231120/رئيس-وكالة-الأنباء-السعودية-وجود-سبوتنيك-في-الكونغرس-العالمي-للإعلام-مهم-ونعول-على-شراكتنا-1083315871.html
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روسيا, العالم, الجزائر
وكالة "سبوتنيك" تبرم اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء الجزائرية
وقعت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، يوم أمس الخميس، اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء الجزائرية، بهدف تبادل المحتويات الإعلامية وإطلاق مشاريع مشتركة.
وقد وقّع على الاتفاقية كل من مدير إدارة التعاون الدولي لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، الجهة المؤسسة لوكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك ، بوشكوف فاسيلي، ومدير الإعلام لوكالة الأنباء الجزائرية، رابح حسيني.
ونصت الاتفاقية أيضا على إمكانية إجراء دورات تدريبية مشتركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال الحضور المباشر للصحفيين والتقنيين من كلا البلدين.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتبادل الطرفان المحتويات الإخبارية المهمة التي تخص الجزائر وروسيا، إلى جانب تنفيذ مشاريع إعلامية مشتركة من أجل التعزيز المتبادل للأجندة ذات الصلة بالبلدين وتغطية الأحداث المشتركة.
كما تم التأكيد على تبادل المواد التحليلية على أساس منتظم من أجل توفير تغطية عميقة وشاملة للأحداث في الجزائر وفي روسيا والعالم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال وسائل الإعلام الجديدة، بما في ذلك المحطات الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عبر الإنترنت.