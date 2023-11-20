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https://sputnikarabic.ae/20231120/رئيس-وكالة-الأنباء-السعودية-وجود-سبوتنيك-في-الكونغرس-العالمي-للإعلام-مهم-ونعول-على-شراكتنا-1083315871.html
رئيس وكالة الأنباء السعودية: وجود "سبوتنيك" في الكونغرس العالمي للإعلام مهم ونعول على شراكتنا
رئيس وكالة الأنباء السعودية: وجود "سبوتنيك" في الكونغرس العالمي للإعلام مهم ونعول على شراكتنا
تحدث رئيس وكالة الأنباء السعودية (واس)، فهد بن حسن آل عقران، عن مشاركة الوكالة في الكونغرس العالمي للإعلام والذي أقيم في أبوظبي، ضمن لقاء خاص مع "سبوتنيك". 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T13:00+0000
2023-11-20T13:00+0000
الكونغرس العالمي للإعلام
روسيا
السعودية
العالم العربي
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حول ما يقدمه هذا الكونغرس للإعلام بشكل عام ولـ"واس" بشكل خاص، قال آل عقران: "الكونغرس هو إضافة وأي منتدى هو إضافة لتبادل الخبرات ومعرفة الجانب التقني في الإعلام الذي يشهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، بالتالي وجود مثل هذا الكونغرس يعطينا تصورا للمستقبل وإلى أين يتجه".كما تحدث آل عقران عن مواكبة "واس" للتطور السريع في الذكاء الاصطناعي، قائلا: "أعتقد أنه لا يوجد خيار لدى أي وسيلة إعلامية أمام الذكاء الاصطناعي وهذا شيء إجباري لمواكبته وله ميزات ومخاطر، ونحن كوكالات أنباء تعتمد على المصداقية والموثوقية وأن لا يسلبها هذا الحق والإرث التاريخي الذي تمتلكه، ووكالتنا تعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي بحرض شديد بحيث أنه يوجد تواجد للعنصر البشري بكشل دائم حتى لا يكون هناك خلل في المصداقية والموثوقية".وحول التعاون المشترك بين "واس" و"سبوتنيك" والترويج للمملكة في قطاع السياحة في روسيا، قال آل عقران: "أريد أن انطلق من "رؤية 2030" التي فتحت لنا آفاقا جديدة، وحملت الإعلام مسؤولية كبيرة، لتعريف العالم عن المملكة سواء في السياحة أو الثقافة أو الجانب العلمي، وهذه المجالات نقوم بنشرها عالميا، والشراكة بين "سبوتنيك" و"واس" هي مبنية على أن نقدم ما نريده عبر "سبوتنيك" وحضورها وانتشارها في روسيا وبالمقابل في حال أرادت "سبوتنيك" إيصال معلومة وأخبار للمتابع السعودي والعربي يمكن ذلك عن طريقة وكالة الأنباء السعودية بما لا يتعارض مع الخطوط الرئيسية، وهنا نتكلم عن الأخبار التي تهم أي مواطن، ونعول على هذه الشراكة كثيرا".حول التحديات التي تواجه الإعلام، قال آل عقران: "إحدى التحديات التي تواجه الإعلام الآن أولا أنه أصبح مشوّها، أصبح هناك الإعلام الفردي وإعلام السويشال ميديا، حيث أصبح الموبايل هو وسيلة إعلامية ومن يحمله أصبح الإعلامي، ومن المواضيع الهامة التي يجب أن تناقش في الكونغرس المقبل أو غيره، هو موضوع حقوق الملكية الفردية".وأضاف: "الشيء الثاني هو استمرار الإعلام الرصين، الذي أصبح مكلفا أن يستمر وبخاصة في وجود منافسين "غير شرعيين"، والشيء الثالث هو توجه السياسيين والمسؤولين الحكوميين والذين يملكون الخبر لاستخدام منصاتهم على وسائل التواصل لنقل ونشر الخبر، وهو بالتالي يحرق الخبر على القنوات الرصينة التي تحلل الخبر وتنشره، ليصبح هو منافس كونه يملك المعلومة.ورأى آل عقران أن طرح هذه المحاور في المستقبل للمناقشة سيكون مفيدا.
https://sputnikarabic.ae/20231114/مستشار-وكالة-الأنباء-السعودية-الكونغرس-العالمي-للإعلام-إنجاز-غير-مسبوق-للإمارات-1083148026.html
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الكونغرس العالمي للإعلام, روسيا, السعودية, العالم العربي
الكونغرس العالمي للإعلام, روسيا, السعودية, العالم العربي

رئيس وكالة الأنباء السعودية: وجود "سبوتنيك" في الكونغرس العالمي للإعلام مهم ونعول على شراكتنا

13:00 GMT 20.11.2023
© Sputnik . Johnny Eliasرئيس وكالة الأنباء السعودية "واس"، فهد بن حسن آل عقران
رئيس وكالة الأنباء السعودية واس، فهد بن حسن آل عقران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Sputnik . Johnny Elias
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حصري
تحدث رئيس وكالة الأنباء السعودية (واس)، فهد بن حسن آل عقران، عن مشاركة الوكالة في الكونغرس العالمي للإعلام والذي أقيم في أبوظبي، ضمن لقاء خاص مع "سبوتنيك".
حول ما يقدمه هذا الكونغرس للإعلام بشكل عام ولـ"واس" بشكل خاص، قال آل عقران: "الكونغرس هو إضافة وأي منتدى هو إضافة لتبادل الخبرات ومعرفة الجانب التقني في الإعلام الذي يشهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، بالتالي وجود مثل هذا الكونغرس يعطينا تصورا للمستقبل وإلى أين يتجه".
وأضاف: "وكالة "واس" تشارك في هذا الكونغرس من أجل الاستفادة من كافة الخبرات الموجودة سواء البشرية منها أو التقنية، من خلال التعرف على الإعلاميين والاستفادة من خبراتهم وفي هذه النسخة تم الحديث عن قضية الذكاء الاصطناعي والمتغير الحقيقي الذي سيؤثر على الإعلام في السنوات القادمة".
كما تحدث آل عقران عن مواكبة "واس" للتطور السريع في الذكاء الاصطناعي، قائلا: "أعتقد أنه لا يوجد خيار لدى أي وسيلة إعلامية أمام الذكاء الاصطناعي وهذا شيء إجباري لمواكبته وله ميزات ومخاطر، ونحن كوكالات أنباء تعتمد على المصداقية والموثوقية وأن لا يسلبها هذا الحق والإرث التاريخي الذي تمتلكه، ووكالتنا تعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي بحرض شديد بحيث أنه يوجد تواجد للعنصر البشري بكشل دائم حتى لا يكون هناك خلل في المصداقية والموثوقية".
المستشار المشرف على العلاقات العامة بوكالة الأنباء السعودية، في الكونغرس العالمي للإعلام، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
مستشار وكالة الأنباء السعودية: الكونغرس العالمي للإعلام إنجاز غير مسبوق للإمارات
14 نوفمبر, 14:40 GMT
وحول التعاون المشترك بين "واس" و"سبوتنيك" والترويج للمملكة في قطاع السياحة في روسيا، قال آل عقران: "أريد أن انطلق من "رؤية 2030" التي فتحت لنا آفاقا جديدة، وحملت الإعلام مسؤولية كبيرة، لتعريف العالم عن المملكة سواء في السياحة أو الثقافة أو الجانب العلمي، وهذه المجالات نقوم بنشرها عالميا، والشراكة بين "سبوتنيك" و"واس" هي مبنية على أن نقدم ما نريده عبر "سبوتنيك" وحضورها وانتشارها في روسيا وبالمقابل في حال أرادت "سبوتنيك" إيصال معلومة وأخبار للمتابع السعودي والعربي يمكن ذلك عن طريقة وكالة الأنباء السعودية بما لا يتعارض مع الخطوط الرئيسية، وهنا نتكلم عن الأخبار التي تهم أي مواطن، ونعول على هذه الشراكة كثيرا".

وأشار إلى مشاركة "سبوتنيك" في الكونغرس، بقوله: "وجود أي إعلامي من العالم إضافة كبيرة، والإعلام الروسي ممثلا بسبوتنيك، كمنظومة إعلامية متكاملة وجودها مهم وفرضت شخصيتها وقوتها على الساحة العالمية والإعلامية وخطواتها سريعة باستخدام التقنيات كما والعنصر البشري لديها متطور جدا بالإضافة للاحترافية، وتربطنا شراكة".

حول التحديات التي تواجه الإعلام، قال آل عقران: "إحدى التحديات التي تواجه الإعلام الآن أولا أنه أصبح مشوّها، أصبح هناك الإعلام الفردي وإعلام السويشال ميديا، حيث أصبح الموبايل هو وسيلة إعلامية ومن يحمله أصبح الإعلامي، ومن المواضيع الهامة التي يجب أن تناقش في الكونغرس المقبل أو غيره، هو موضوع حقوق الملكية الفردية".
وأضاف: "الشيء الثاني هو استمرار الإعلام الرصين، الذي أصبح مكلفا أن يستمر وبخاصة في وجود منافسين "غير شرعيين"، والشيء الثالث هو توجه السياسيين والمسؤولين الحكوميين والذين يملكون الخبر لاستخدام منصاتهم على وسائل التواصل لنقل ونشر الخبر، وهو بالتالي يحرق الخبر على القنوات الرصينة التي تحلل الخبر وتنشره، ليصبح هو منافس كونه يملك المعلومة.
ورأى آل عقران أن طرح هذه المحاور في المستقبل للمناقشة سيكون مفيدا.
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