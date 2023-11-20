https://sputnikarabic.ae/20231120/رئيس-وكالة-الأنباء-السعودية-وجود-سبوتنيك-في-الكونغرس-العالمي-للإعلام-مهم-ونعول-على-شراكتنا-1083315871.html

رئيس وكالة الأنباء السعودية: وجود "سبوتنيك" في الكونغرس العالمي للإعلام مهم ونعول على شراكتنا

رئيس وكالة الأنباء السعودية: وجود "سبوتنيك" في الكونغرس العالمي للإعلام مهم ونعول على شراكتنا

تحدث رئيس وكالة الأنباء السعودية (واس)، فهد بن حسن آل عقران، عن مشاركة الوكالة في الكونغرس العالمي للإعلام والذي أقيم في أبوظبي، ضمن لقاء خاص مع "سبوتنيك". 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T13:00+0000

2023-11-20T13:00+0000

2023-11-20T13:00+0000

الكونغرس العالمي للإعلام

روسيا

السعودية

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083315511_0:41:1131:677_1920x0_80_0_0_1af131d099a7fb41245e08b25dd93530.png

حول ما يقدمه هذا الكونغرس للإعلام بشكل عام ولـ"واس" بشكل خاص، قال آل عقران: "الكونغرس هو إضافة وأي منتدى هو إضافة لتبادل الخبرات ومعرفة الجانب التقني في الإعلام الذي يشهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، بالتالي وجود مثل هذا الكونغرس يعطينا تصورا للمستقبل وإلى أين يتجه".كما تحدث آل عقران عن مواكبة "واس" للتطور السريع في الذكاء الاصطناعي، قائلا: "أعتقد أنه لا يوجد خيار لدى أي وسيلة إعلامية أمام الذكاء الاصطناعي وهذا شيء إجباري لمواكبته وله ميزات ومخاطر، ونحن كوكالات أنباء تعتمد على المصداقية والموثوقية وأن لا يسلبها هذا الحق والإرث التاريخي الذي تمتلكه، ووكالتنا تعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي بحرض شديد بحيث أنه يوجد تواجد للعنصر البشري بكشل دائم حتى لا يكون هناك خلل في المصداقية والموثوقية".وحول التعاون المشترك بين "واس" و"سبوتنيك" والترويج للمملكة في قطاع السياحة في روسيا، قال آل عقران: "أريد أن انطلق من "رؤية 2030" التي فتحت لنا آفاقا جديدة، وحملت الإعلام مسؤولية كبيرة، لتعريف العالم عن المملكة سواء في السياحة أو الثقافة أو الجانب العلمي، وهذه المجالات نقوم بنشرها عالميا، والشراكة بين "سبوتنيك" و"واس" هي مبنية على أن نقدم ما نريده عبر "سبوتنيك" وحضورها وانتشارها في روسيا وبالمقابل في حال أرادت "سبوتنيك" إيصال معلومة وأخبار للمتابع السعودي والعربي يمكن ذلك عن طريقة وكالة الأنباء السعودية بما لا يتعارض مع الخطوط الرئيسية، وهنا نتكلم عن الأخبار التي تهم أي مواطن، ونعول على هذه الشراكة كثيرا".حول التحديات التي تواجه الإعلام، قال آل عقران: "إحدى التحديات التي تواجه الإعلام الآن أولا أنه أصبح مشوّها، أصبح هناك الإعلام الفردي وإعلام السويشال ميديا، حيث أصبح الموبايل هو وسيلة إعلامية ومن يحمله أصبح الإعلامي، ومن المواضيع الهامة التي يجب أن تناقش في الكونغرس المقبل أو غيره، هو موضوع حقوق الملكية الفردية".وأضاف: "الشيء الثاني هو استمرار الإعلام الرصين، الذي أصبح مكلفا أن يستمر وبخاصة في وجود منافسين "غير شرعيين"، والشيء الثالث هو توجه السياسيين والمسؤولين الحكوميين والذين يملكون الخبر لاستخدام منصاتهم على وسائل التواصل لنقل ونشر الخبر، وهو بالتالي يحرق الخبر على القنوات الرصينة التي تحلل الخبر وتنشره، ليصبح هو منافس كونه يملك المعلومة.ورأى آل عقران أن طرح هذه المحاور في المستقبل للمناقشة سيكون مفيدا.

https://sputnikarabic.ae/20231114/مستشار-وكالة-الأنباء-السعودية-الكونغرس-العالمي-للإعلام-إنجاز-غير-مسبوق-للإمارات-1083148026.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكونغرس العالمي للإعلام, روسيا, السعودية, العالم العربي