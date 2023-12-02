https://sputnikarabic.ae/20231202/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-تكتيكات-روسية-جديدة-تؤدى-لخسائر-فادحة-في-القوات-الأوكرانية-1083692526.html
إعلام أمريكي يكشف عن تكتيكات روسية جديدة تؤدى لخسائر فادحة في القوات الأوكرانية
إعلام أمريكي يكشف عن تكتيكات روسية جديدة تؤدى لخسائر فادحة في القوات الأوكرانية
أفادت صحيفة عسكرية أمريكية، اليوم السبت، بازياد خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير بسبب التكتيكات غير العادية التي بدأت القوات الروسية في استخدامها. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T17:54+0000
2023-12-02T17:54+0000
2023-12-02T17:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891399_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_391859661bc9bcfd47508d6ca3f5d26a.jpg
وأوضحت الصحيفة أن التكتيك يتألف من شن ضربات صاروخية مزدوجة بصواريخ نظام "إسكندر-إم" التكتيكية على أهداف عسكرية.وأكدت الصحيفة أن هذه الضربات المزدوجة باستخدام أنظمة "إسكندر-إم" جعلت من الممكن زيادة الخسائر بشكل كبير بين وحدات الخطوط الأمامية الأوكرانية.وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية أنه بعد الإطلاق الصاروخي الأول، تطلق القوات الروسية على الفور دفعة ثانية، وبحسب الصحيفة فإن الضربات على الأهداف تنفذ أيضا بصواريخ من نوع "إسكندر-إم".ويشير المقال إلى أن "التفوق المتزايد في أنظمة الصواريخ أرض—أرض لا يزال عاملا مركزيا يوفر للقوات الروسية مزايا كبيرة في الجبهة".
https://sputnikarabic.ae/20231202/عمدة-كييف-يتهم-زيلينسكي-بالانزلاق-إلى-الاستبداد-1083689295.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891399_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_85845cd1a4c72c877107a9423b8d8cb4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام أمريكي يكشف عن تكتيكات روسية جديدة تؤدى لخسائر فادحة في القوات الأوكرانية
أفادت صحيفة عسكرية أمريكية، اليوم السبت، بازياد خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير بسبب التكتيكات غير العادية التي بدأت القوات الروسية في استخدامها.
وأوضحت الصحيفة أن التكتيك يتألف من شن ضربات صاروخية مزدوجة بصواريخ نظام "إسكندر-إم" التكتيكية على أهداف عسكرية.
وأكدت الصحيفة أن هذه الضربات المزدوجة باستخدام أنظمة "إسكندر-إم" جعلت من الممكن زيادة الخسائر بشكل كبير بين وحدات الخطوط الأمامية الأوكرانية.
وأشارت الصحيفة في مقالها إلى أن الدفاع الجوي الأوكراني أصبح مستنفدا بشكل متزايد، ما يسمح لأنظمة الصواريخ الروسية بالعمل بشكل أكثر فعالية.
وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية أنه بعد الإطلاق الصاروخي الأول، تطلق القوات الروسية على الفور دفعة ثانية
، وبحسب الصحيفة فإن الضربات على الأهداف تنفذ أيضا بصواريخ من نوع "إسكندر-إم".
ويشير المقال إلى أن "التفوق المتزايد في أنظمة الصواريخ أرض—أرض لا يزال عاملا مركزيا يوفر للقوات الروسية مزايا كبيرة في الجبهة".