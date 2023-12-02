عربي
https://sputnikarabic.ae/20231202/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-تكتيكات-روسية-جديدة-تؤدى-لخسائر-فادحة-في-القوات-الأوكرانية-1083692526.html
إعلام أمريكي يكشف عن تكتيكات روسية جديدة تؤدى لخسائر فادحة في القوات الأوكرانية
إعلام أمريكي يكشف عن تكتيكات روسية جديدة تؤدى لخسائر فادحة في القوات الأوكرانية
أفادت صحيفة عسكرية أمريكية، اليوم السبت، بازياد خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير بسبب التكتيكات غير العادية التي بدأت القوات الروسية في استخدامها. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T17:54+0000
2023-12-02T17:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891399_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_391859661bc9bcfd47508d6ca3f5d26a.jpg
وأوضحت الصحيفة أن التكتيك يتألف من شن ضربات صاروخية مزدوجة بصواريخ نظام "إسكندر-إم" التكتيكية على أهداف عسكرية.وأكدت الصحيفة أن هذه الضربات المزدوجة باستخدام أنظمة "إسكندر-إم" جعلت من الممكن زيادة الخسائر بشكل كبير بين وحدات الخطوط الأمامية الأوكرانية.وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية أنه بعد الإطلاق الصاروخي الأول، تطلق القوات الروسية على الفور دفعة ثانية، وبحسب الصحيفة فإن الضربات على الأهداف تنفذ أيضا بصواريخ من نوع "إسكندر-إم".ويشير المقال إلى أن "التفوق المتزايد في أنظمة الصواريخ أرض—أرض لا يزال عاملا مركزيا يوفر للقوات الروسية مزايا كبيرة في الجبهة".
https://sputnikarabic.ae/20231202/عمدة-كييف-يتهم-زيلينسكي-بالانزلاق-إلى-الاستبداد-1083689295.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891399_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_85845cd1a4c72c877107a9423b8d8cb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلام أمريكي يكشف عن تكتيكات روسية جديدة تؤدى لخسائر فادحة في القوات الأوكرانية

17:54 GMT 02.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت صحيفة عسكرية أمريكية، اليوم السبت، بازياد خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير بسبب التكتيكات غير العادية التي بدأت القوات الروسية في استخدامها.
وأوضحت الصحيفة أن التكتيك يتألف من شن ضربات صاروخية مزدوجة بصواريخ نظام "إسكندر-إم" التكتيكية على أهداف عسكرية.
وأكدت الصحيفة أن هذه الضربات المزدوجة باستخدام أنظمة "إسكندر-إم" جعلت من الممكن زيادة الخسائر بشكل كبير بين وحدات الخطوط الأمامية الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة في مقالها إلى أن الدفاع الجوي الأوكراني أصبح مستنفدا بشكل متزايد، ما يسمح لأنظمة الصواريخ الروسية بالعمل بشكل أكثر فعالية.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
عمدة كييف يتهم زيلينسكي بالانزلاق إلى الاستبداد
15:41 GMT
وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية أنه بعد الإطلاق الصاروخي الأول، تطلق القوات الروسية على الفور دفعة ثانية، وبحسب الصحيفة فإن الضربات على الأهداف تنفذ أيضا بصواريخ من نوع "إسكندر-إم".
ويشير المقال إلى أن "التفوق المتزايد في أنظمة الصواريخ أرض—أرض لا يزال عاملا مركزيا يوفر للقوات الروسية مزايا كبيرة في الجبهة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. يوم دام على غزة بعد انتهاء الهدنة... صور وفيديو10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала