https://sputnikarabic.ae/20231202/مروحية-التمساح-الروسية-تدمر-مدرعة-أوكرانية-بدقة-متناهية-فيديو-1083684850.html
مروحية "التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بدقة متناهية... فيديو
مروحية "التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بدقة متناهية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، فيديو لقيام أطقم مروحيات من طراز "كا-52" (التمساح) بتدمير معدات أوكرانية ومركز للتحكم. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T13:23+0000
2023-12-02T13:23+0000
2023-12-02T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
نادي الفيديو
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ويظهر المقطع المنشور قيام مروحيات من طراز "كا-52" الروسية بتدمير مركز إدارة أوكراني ومعدات مدرعة تابعة لنظام كييف على محور دونيتسك.وقالت الدفاع الروسية: "قامت أطقم المروحيات الهجومية "كا-52" التابعة لقوات الفضاء الروسية بتدمير مركز للتحكم والمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك".وتبين المشاهد كيف أصابت الطائرات المعدات الأوكرانية بضربات دقيقة في اتجاه دونيتسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: مشاهد توثق لحظة سيطرة القوات الروسية المجوقلة على نقطة متقدمة في أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديوشاهد أيضا: مشاهد لإصابات مباشرة نفذتها المسيرات الروسية ضد أفراد ومواقع عسكرية أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, نادي الفيديو
روسيا, رصد عسكري, نادي الفيديو
مروحية "التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بدقة متناهية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، فيديو لقيام أطقم مروحيات من طراز "كا-52" (التمساح) بتدمير معدات أوكرانية ومركز للتحكم.
ويظهر المقطع المنشور قيام مروحيات من طراز "كا-52" الروسية بتدمير مركز إدارة أوكراني ومعدات مدرعة تابعة لنظام كييف على محور دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت أطقم المروحيات الهجومية "كا-52" التابعة لقوات الفضاء الروسية بتدمير مركز للتحكم والمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك".
وتبين المشاهد كيف أصابت الطائرات المعدات الأوكرانية بضربات دقيقة في اتجاه دونيتسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.