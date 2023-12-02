https://sputnikarabic.ae/20231202/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مقتل-اثنين-من-عناصره-في-سوريا-إثر-هجوم-إسرائيلي-1083682843.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره في سوريا إثر هجوم إسرائيلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره في سوريا إثر هجوم إسرائيلي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل اثنين من قواته أثناء قيامهما بمهمة استشارية في سوريا. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T12:30+0000
2023-12-02T12:30+0000
2023-12-02T12:30+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
الحرس الثوري الإيراني
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081369539_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5162ab5091aeb303e475ec42924050b4.jpg
وقال المكتب الإعلامي للحرس الثوري، في بيان له، إن عناصره "استشهدوا إثر هجوم إسرائيلي غاشم أثناء قيامهما بمهمة استشارية في جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول وقت ومكان مقتل هذين العنصرين في الحرس الثوري الإيراني.وشن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، ضربات في محيط العاصمة السورية دمشق وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية.وأفاد مراسل "سوتنيك" في سوريا، ليل الجمعة/السبت، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء الجولان السوري المحتل.ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر قولها، إن الصواريخ حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك"، أن فرق الدفاع المدني والهندسة توجهت في هذه الأثناء إلى المواقع المستهدفة لمعاينة الأضرار؛ تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي.ويوم الأحد الماضي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه.ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي قامت بها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في المستوطنات المتاخمة لغلاف غزة، تعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدة غارات إسرائيلية تسببت بتوقفهما عن العمل وخروجهما عن الخدمة عدة مرات.
https://sputnikarabic.ae/20231128/إيران-تطالب-بإجراء-تحقيق-في-احتمال-استخدام-إسرائيل-الأسلحة-الكيمياوية-خلال-الحرب-على-غزة-1083538100.html
https://sputnikarabic.ae/20231120/إيران-تستعد-لرفع-دعوى-قضائية-أمام-المحكمة-الجنائية-الدولية-ضد-إسرائيل-1083331064.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081369539_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96d5926d66fd217feb533cd66d7185a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الحرس الثوري الإيراني, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الحرس الثوري الإيراني, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره في سوريا إثر هجوم إسرائيلي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل اثنين من قواته أثناء قيامهما بمهمة استشارية في سوريا.
وقال المكتب الإعلامي للحرس الثوري، في بيان له، إن عناصره "استشهدوا إثر هجوم إسرائيلي غاشم أثناء قيامهما بمهمة استشارية في جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول وقت ومكان مقتل هذين العنصرين في الحرس الثوري الإيراني.
وشن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، ضربات في محيط العاصمة السورية
دمشق وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية.
وأفاد مراسل "سوتنيك" في سوريا، ليل الجمعة/السبت، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء الجولان السوري المحتل.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر قولها، إن الصواريخ حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق
.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك"، أن فرق الدفاع المدني والهندسة توجهت في هذه الأثناء إلى المواقع المستهدفة لمعاينة الأضرار؛ تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي.
ويوم الأحد الماضي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه.
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي قامت بها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في المستوطنات المتاخمة لغلاف غزة، تعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدة غارات إسرائيلية تسببت بتوقفهما عن العمل وخروجهما عن الخدمة عدة مرات.