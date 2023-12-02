https://sputnikarabic.ae/20231202/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مقتل-اثنين-من-عناصره-في-سوريا-إثر-هجوم-إسرائيلي-1083682843.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره في سوريا إثر هجوم إسرائيلي

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره في سوريا إثر هجوم إسرائيلي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل اثنين من قواته أثناء قيامهما بمهمة استشارية في سوريا. 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T12:30+0000

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وقال المكتب الإعلامي للحرس الثوري، في بيان له، إن عناصره "استشهدوا إثر هجوم إسرائيلي غاشم أثناء قيامهما بمهمة استشارية في جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول وقت ومكان مقتل هذين العنصرين في الحرس الثوري الإيراني.وشن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، ضربات في محيط العاصمة السورية دمشق وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية.وأفاد مراسل "سوتنيك" في سوريا، ليل الجمعة/السبت، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء الجولان السوري المحتل.ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر قولها، إن الصواريخ حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك"، أن فرق الدفاع المدني والهندسة توجهت في هذه الأثناء إلى المواقع المستهدفة لمعاينة الأضرار؛ تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي.ويوم الأحد الماضي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه.ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي قامت بها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في المستوطنات المتاخمة لغلاف غزة، تعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدة غارات إسرائيلية تسببت بتوقفهما عن العمل وخروجهما عن الخدمة عدة مرات.

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