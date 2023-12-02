https://sputnikarabic.ae/20231202/الصين-تبلغ-عن-رقم-قياسي-من-واردات-الغاز-الروسي-إلى-البلاد-1083687555.html
الصين تبلغ عن "رقم قياسي" من واردات الغاز الروسي إلى البلاد
الصين تبلغ عن "رقم قياسي" من واردات الغاز الروسي إلى البلاد
أفادت صحيفة صينية، اليوم السبت، نقلا عن شركة خطوط الأنابيب الوطنية الصينية "بايب شاينا"، بأنه منذ بداية العام، تم تسليم أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز إلى... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T15:06+0000
2023-12-02T15:06+0000
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وأوضحت الصحيفة: "منذ بداية العام ، تم نقل أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبرالطريق الشرقي لخط أنابيب الغاز بين الصين وروسيا، وهو ما يعتبر رقم قياسي".وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء تشغيل خط أنابيب الغاز قبل أربع سنوات، تم نقل أكثر من 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.وأضافت صحيفة"تشاينا ديلي" : "قدرة خط أنابيب الغاز تتزايد تدريجيا منذ بدء التشغيل، من المتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية في عام 2024 بشكل أكبر، ما سيزيد بشكل كبير من إمكانيات إمدادات الغاز الطبيعي (إلى الصين)".وأشار "بايب شانا" إلى أن الفرع الشرقي لخط أنابيب الغاز بين الصين وروسيا في الصين يبدأ من مدينة هيخه الحدودية وينتهي الآن في شنغهاي، ويبلغ الطول الإجمالي للفرع في الصين 5111 كيلومترا.
https://sputnikarabic.ae/20231202/وزارة-النفط-العراقية-لـسبوتنيك-أوبك-لن-تتردد-في-اتخاذ-تدابير-لتحقيق-التوازن-في-الأسواق-1083685568.html
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الصين, روسيا, العالم
الصين تبلغ عن "رقم قياسي" من واردات الغاز الروسي إلى البلاد
أفادت صحيفة صينية، اليوم السبت، نقلا عن شركة خطوط الأنابيب الوطنية الصينية "بايب شاينا"، بأنه منذ بداية العام، تم تسليم أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين.
وأوضحت الصحيفة: "منذ بداية العام ، تم نقل أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبرالطريق الشرقي لخط أنابيب الغاز بين الصين وروسيا، وهو ما يعتبر رقم قياسي".
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء تشغيل خط أنابيب الغاز قبل أربع سنوات، تم نقل أكثر من 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأضافت صحيفة"تشاينا ديلي"
: "قدرة خط أنابيب الغاز تتزايد تدريجيا منذ بدء التشغيل، من المتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية في عام 2024 بشكل أكبر، ما سيزيد بشكل كبير من إمكانيات إمدادات الغاز الطبيعي (إلى الصين)".
تقوم "غازبروم" حاليا بتزويد خط أنابيب الغاز إلى الصين عبر الطريق الشرقي، خط أنابيب الغاز في سيبيريا، وبدأت عمليات التسليم في نهاية عام 2019 وبلغت 4.1 مليار متر مكعب في عام 2020، وارتفعت إلى 10.4 مليار في عام 2021، ومن المقرر أن تصل الطاقة التصميمية السنوية إلى 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.
وذكرت وكالة أنباء "شينخوا"، في ديسمبر الماضي، نقلا عن "بايب شانا"، الشركة المسؤولة عن المشروع ، أن الصين مددت خط أنابيب الغاز في سيبيريا على أراضيها لتزويد الغاز الروسي إلى شنغهاي، الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد.
وأشار "بايب شانا" إلى أن الفرع الشرقي لخط أنابيب الغاز بين الصين وروسيا في الصين يبدأ من مدينة هيخه الحدودية وينتهي الآن في شنغهاي، ويبلغ الطول الإجمالي للفرع في الصين 5111 كيلومترا.