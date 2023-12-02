https://sputnikarabic.ae/20231202/وزارة-النفط-العراقية-لـسبوتنيك-أوبك-لن-تتردد-في-اتخاذ-تدابير-لتحقيق-التوازن-في-الأسواق-1083685568.html

وزارة النفط العراقية لـ"سبوتنيك": "أوبك+" لن تتردد في اتخاذ تدابير لتحقيق التوازن في الأسواق

وزارة النفط العراقية لـ"سبوتنيك": "أوبك+" لن تتردد في اتخاذ تدابير لتحقيق التوازن في الأسواق

أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، اليوم السبت، عزم منظمة "أوبك+" (تحالف منظمة أوبك وكبار المنتجين المستقلين العالميين) اتخاذ كل الإجراءات... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T14:04+0000

2023-12-02T14:04+0000

2023-12-02T14:04+0000

أوبك

العالم

العراق

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وقال جهاد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الأولوية والغاية من اتفاق التخفيض الطوعي، تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية... منظمة أوبك+ تتعاطى بواقعية مع التحديات والتطورات والمتغيرات الجيوسياسية، والأحداث الأمنية والاقتصادية وغيرها، ومتغيرات العرض والطلب، التي تواجه الأسواق النفطية".وأوضح أن "أوبك+" لا تتعامل مع ردود الأفعال السريعة للظروف والتحديات، التي تواجه الأسواق العالمية، وفي حال تطلب الظرف فإنها تعقد اجتماعاً للأعضاء في اللجنة الوزارية، لمراجعة التقارير وتطورات السوق، واتخاذ الموقف المناسب، الذي يحقق أهداف المجموعة في إعادة الاستقرار والتوازن.وعقدت "أوبك+" اجتماعات عبر الإنترنت، يوم الخميس الماضي، لاتخاذ قرار بشأن مستويات إنتاج النفط لعام 2024، بعد تأجيل جولة من المحادثات في 25 و26 تشرين الثاني/نوفمبر.وفي حزيران/يونيو، وافقت "أوبك+" على خفض أهداف الإنتاج الإجمالية، ابتداءً من كانون الثاني/يناير 2024، بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، إلى إنتاج تراكمي قدره 40.46 مليون برميل يوميا.

https://sputnikarabic.ae/20231130/تقارير-أوبك-تتفق-مبدئيا-على-خفض-إنتاج-النفط-بأكثر-من-مليون-برميل-يوميا-1083622451.html

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