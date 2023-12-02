https://sputnikarabic.ae/20231202/وزارة-النفط-العراقية-لـسبوتنيك-أوبك-لن-تتردد-في-اتخاذ-تدابير-لتحقيق-التوازن-في-الأسواق-1083685568.html
وزارة النفط العراقية لـ"سبوتنيك": "أوبك+" لن تتردد في اتخاذ تدابير لتحقيق التوازن في الأسواق
وزارة النفط العراقية لـ"سبوتنيك": "أوبك+" لن تتردد في اتخاذ تدابير لتحقيق التوازن في الأسواق
أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، اليوم السبت، عزم منظمة "أوبك+" (تحالف منظمة أوبك وكبار المنتجين المستقلين العالميين) اتخاذ كل الإجراءات... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T14:04+0000
2023-12-02T14:04+0000
2023-12-02T14:04+0000
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وقال جهاد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الأولوية والغاية من اتفاق التخفيض الطوعي، تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية... منظمة أوبك+ تتعاطى بواقعية مع التحديات والتطورات والمتغيرات الجيوسياسية، والأحداث الأمنية والاقتصادية وغيرها، ومتغيرات العرض والطلب، التي تواجه الأسواق النفطية".وأوضح أن "أوبك+" لا تتعامل مع ردود الأفعال السريعة للظروف والتحديات، التي تواجه الأسواق العالمية، وفي حال تطلب الظرف فإنها تعقد اجتماعاً للأعضاء في اللجنة الوزارية، لمراجعة التقارير وتطورات السوق، واتخاذ الموقف المناسب، الذي يحقق أهداف المجموعة في إعادة الاستقرار والتوازن.وعقدت "أوبك+" اجتماعات عبر الإنترنت، يوم الخميس الماضي، لاتخاذ قرار بشأن مستويات إنتاج النفط لعام 2024، بعد تأجيل جولة من المحادثات في 25 و26 تشرين الثاني/نوفمبر.وفي حزيران/يونيو، وافقت "أوبك+" على خفض أهداف الإنتاج الإجمالية، ابتداءً من كانون الثاني/يناير 2024، بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، إلى إنتاج تراكمي قدره 40.46 مليون برميل يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20231130/تقارير-أوبك-تتفق-مبدئيا-على-خفض-إنتاج-النفط-بأكثر-من-مليون-برميل-يوميا-1083622451.html
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أوبك, العالم, العراق
وزارة النفط العراقية لـ"سبوتنيك": "أوبك+" لن تتردد في اتخاذ تدابير لتحقيق التوازن في الأسواق
أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، اليوم السبت، عزم منظمة "أوبك+" (تحالف منظمة أوبك وكبار المنتجين المستقلين العالميين) اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق النفطية.
وقال جهاد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الأولوية والغاية من اتفاق التخفيض الطوعي، تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية... منظمة أوبك+ تتعاطى بواقعية مع التحديات والتطورات والمتغيرات الجيوسياسية، والأحداث الأمنية والاقتصادية وغيرها، ومتغيرات العرض والطلب، التي تواجه الأسواق النفطية".
وأضاف: "دول أوبك+ لن تتراخى ولن تتردد في اتخاذ أي إجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن واستقرار الأسواق النفطية. والمنظمة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق النفطية أولاً، ومن ثم تحقيق أسعار مقبولة من قبل المنتجين والمستهلكين، وليس العكس".
وأوضح أن "أوبك+" لا تتعامل مع ردود الأفعال السريعة للظروف والتحديات، التي تواجه الأسواق العالمية، وفي حال تطلب الظرف فإنها تعقد اجتماعاً للأعضاء في اللجنة الوزارية، لمراجعة التقارير وتطورات السوق، واتخاذ الموقف المناسب، الذي يحقق أهداف المجموعة في إعادة الاستقرار والتوازن.
وتوصلت "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض إضافي في إنتاج النفط، بأكثر من مليون برميل يوميا، حسبما ذكرت وسائل إعلام، الخميس الماضي، نقلا عن مصدر في المنظمة.
وعقدت "أوبك+" اجتماعات عبر الإنترنت، يوم الخميس الماضي، لاتخاذ قرار بشأن مستويات إنتاج النفط لعام 2024، بعد تأجيل جولة من المحادثات في 25 و26 تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي حزيران/يونيو، وافقت "أوبك+" على خفض أهداف الإنتاج الإجمالية، ابتداءً من كانون الثاني/يناير 2024، بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، إلى إنتاج تراكمي قدره 40.46 مليون برميل يوميا.