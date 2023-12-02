https://sputnikarabic.ae/20231202/الناتو-يكشف-عن-أمر-صعب-بشأن-أوكرانيا-1083681383.html
الناتو يكشف عن أمر "صعب" بشأن أوكرانيا
الناتو يكشف عن أمر "صعب" بشأن أوكرانيا
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن دول الحلف تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة ولا يمكنها توسيع إنتاج الأسلحة لأوكرانيا. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T10:45+0000
2023-12-02T10:45+0000
2023-12-02T10:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت قناة "N-tv" الألمانية تصريحات ستولتنبرغ الذي قال: "لسنا قادرين على العمل معا بشكل وثيق كما ينبغي، وهذا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويجعل من الصعب توسيع الإنتاج".ودعا ستولتنبرغ إلى إيجاد حل لتجزئة صناعة الدفاع الأوروبية. وكمثال على الوضع الذي يتطلب التحسين، استشهد بـ "مجاعة القذائف" لدى القوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تريد صراعا عسكريا مباشرا مع حلف شمال الأطلسي، ولكن إذا أراد أحد ذلك، فإن موسكو مستعدة لذلك.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس بوتين أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231129/إعلام-تغير-لهجة-وزراء-خارجية-دول-الناتو-خلال-مناقشة-الصراع-في-أوكرانيا-1083588707.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الناتو يكشف عن أمر "صعب" بشأن أوكرانيا
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن دول الحلف تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة ولا يمكنها توسيع إنتاج الأسلحة لأوكرانيا.
ونقلت قناة "N-tv" الألمانية تصريحات ستولتنبرغ الذي قال: "لسنا قادرين على العمل معا بشكل وثيق كما ينبغي، وهذا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويجعل من الصعب توسيع الإنتاج".
ودعا ستولتنبرغ إلى إيجاد حل لتجزئة صناعة الدفاع الأوروبية. وكمثال على الوضع الذي يتطلب التحسين، استشهد بـ "مجاعة القذائف" لدى القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تريد صراعا عسكريا مباشرا مع حلف شمال الأطلسي، ولكن إذا أراد أحد ذلك، فإن موسكو مستعدة لذلك.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس بوتين أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.