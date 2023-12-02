https://sputnikarabic.ae/20231202/بعد-قهر-رونالدو-مكافأة-100-ألف-ريال-لكل-لاعب-في-الهلال-السعودي-فيديو-1083677563.html
بعد قهر رونالدو... مكافأة 100 ألف ريال لكل لاعب في الهلال السعودي... فيديو
بعد قهر رونالدو... مكافأة 100 ألف ريال لكل لاعب في الهلال السعودي... فيديو
حسم فريق الهلال ديربي الرياض على حساب نظيره النصر بثلاثية نظيفة في مباراة مثيرة أمس الجمعة، في قمة منافسات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي في كرة القدم. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T08:27+0000
2023-12-02T08:27+0000
2023-12-02T08:27+0000
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بعد المباراة، حرص رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، على النزول إلى غرفة ملابس اللاعبين ليهنئهم على الفوز العريض على الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري.وانتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لرئيس الهلال مع اللاعبين، الذين طالبوه بمكافأة مجزية وظلوا يهتفون برقم "100".وحسب ما أظهره الفيديو، فإن ابن نافل استجاب على الفور للطلب، في إشارة إلى صرف 100 ألف ريال سعودي لكل لاعب.ورجح الثنائي الصربي سافيتش وزميله ميتروفيتش كفة الهلال، بتسجيل 3 أهداف في الدقائق (64)، (89)، و90+2).وأثناء المباراة، ألغى حكم الفيديو هدفا للنصر سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة (75) بداعي التسلل.وكانت للهلال بطاقة حمراء بطرد مدافعه علي البليهي في الدقيقة 90+4.وبهذا الفوز، ابتعد الهلال بالصدارة ورفع رصيده إلى النقطة 41، فيما تجمّد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, الأخبار
رياضة, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, الأخبار
بعد قهر رونالدو... مكافأة 100 ألف ريال لكل لاعب في الهلال السعودي... فيديو
حسم فريق الهلال ديربي الرياض على حساب نظيره النصر بثلاثية نظيفة في مباراة مثيرة أمس الجمعة، في قمة منافسات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي في كرة القدم.
بعد المباراة، حرص رئيس نادي الهلال
، فهد بن نافل، على النزول إلى غرفة ملابس اللاعبين ليهنئهم على الفوز العريض على الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري.
بعد المباراة، حرص رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، على النزول إلى غرفة ملابس اللاعبين ليهنئهم على الفوز العريض على الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري.
وانتشر على المواقع الاجتماعية مقطع فيديو لرئيس الهلال مع اللاعبين، الذين طالبوه بمكافأة مجزية وظلوا يهتفون برقم "100".
وحسب ما أظهره الفيديو، فإن بن نافل استجاب على الفور للطلب، في إشارة إلى صرف 100 ألف ريال سعودي لكل لاعب.
وانتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لرئيس الهلال مع اللاعبين، الذين طالبوه بمكافأة مجزية وظلوا يهتفون برقم "100".
وحسب ما أظهره الفيديو، فإن ابن نافل استجاب على الفور للطلب، في إشارة إلى صرف 100 ألف ريال سعودي لكل لاعب.
ورجح الثنائي الصربي سافيتش وزميله ميتروفيتش كفة الهلال، بتسجيل 3 أهداف في الدقائق (64)، (89)، و90+2).
وأثناء المباراة، ألغى حكم الفيديو هدفا للنصر سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
في الدقيقة (75) بداعي التسلل.
وكانت للهلال بطاقة حمراء بطرد مدافعه علي البليهي في الدقيقة 90+4.
وبهذا الفوز، ابتعد الهلال بالصدارة ورفع رصيده إلى النقطة 41، فيما تجمّد رصيد النصر
عند 34 نقطة في المركز الثاني.