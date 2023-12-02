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https://sputnikarabic.ae/20231202/روسيا-تعود-إلى-قائمة-أكبر-5-موردين-للحبوب-إلى-أوروبا-رغم-العقوبات-المفروضة-1083677388.html
روسيا تعود إلى قائمة أكبر 5 موردين للحبوب إلى أوروبا رغم العقوبات المفروضة
روسيا تعود إلى قائمة أكبر 5 موردين للحبوب إلى أوروبا رغم العقوبات المفروضة
كشفت بيانات أوروبية عن عودة روسيا إلى قائمة أكبر خمسة موردين للحبوب إلى الاتحاد الأوروبي بعد عام ونصف العام، وذلك نتيجة لأكبر حجم من المشتريات منذ مارس/ آذار... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T08:16+0000
2023-12-02T08:16+0000
العالم
اقتصاد
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وأظهرت بيانات المديرية العامة للمفوضية الأوروبية "يوروستات" أن الاتحاد الأوروبي رفع في سبتمبر/ أيلول الماضي، وارداته من الحبوب الروسية بشكل حاد بنسبة 22% على مدار الشهر وعشر مرات على مدار العام، لتصل إلى 180 ألف طن. وهذا هو الحد الأقصى منذ مارس 2022، والذي سمح لروسيا باحتلال المركز الرابع بين أكبر مصدري الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وتلتها كندا في المركز الخامس.وبحسب البيانات، احتلت أوكرانيا المركز الأول في قائمة مصدري الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي، حيث زادت عمليات التوريد من هناك بنسبة واحد في المئة خلال الشهر، على العكس من ذلك، انخفضت على مدار العام بنسبة الربع إلى 1.2 مليون طن.وتحتل البرازيل المركز الثاني حيث عملت على زيادة صادراتها خلال الشهر بمقدار 1.8 مرة، لتصل إلى 1.1 مليون طن.وجاءت تركيا في المركز الثالث، حيث أرسلت 204 ألف طن من الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20231118/تركيا-سنحول-الحبوب-الروسية-إلى-دقيق-ونرسلها-إلى-الدول-الأفريقية-1083258166.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

روسيا تعود إلى قائمة أكبر 5 موردين للحبوب إلى أوروبا رغم العقوبات المفروضة

08:16 GMT 02.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمراسم احتفالية لرفع علم روسيا من قبل قوزاق حرس الشرف التابع لجيش قوزاق كوبان الروسية، في يوم الوحدة الوطنية على الساحة الرئيسية في كراسنودار، روسيا 4 نوفمبر 2020
مراسم احتفالية لرفع علم روسيا من قبل قوزاق حرس الشرف التابع لجيش قوزاق كوبان الروسية، في يوم الوحدة الوطنية على الساحة الرئيسية في كراسنودار، روسيا 4 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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كشفت بيانات أوروبية عن عودة روسيا إلى قائمة أكبر خمسة موردين للحبوب إلى الاتحاد الأوروبي بعد عام ونصف العام، وذلك نتيجة لأكبر حجم من المشتريات منذ مارس/ آذار من عام 2022.
وأظهرت بيانات المديرية العامة للمفوضية الأوروبية "يوروستات" أن الاتحاد الأوروبي رفع في سبتمبر/ أيلول الماضي، وارداته من الحبوب الروسية بشكل حاد بنسبة 22% على مدار الشهر وعشر مرات على مدار العام، لتصل إلى 180 ألف طن. وهذا هو الحد الأقصى منذ مارس 2022، والذي سمح لروسيا باحتلال المركز الرابع بين أكبر مصدري الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وتلتها كندا في المركز الخامس.
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
تركيا: سنحول الحبوب الروسية إلى دقيق ونرسلها إلى الدول الأفريقية
18 نوفمبر, 09:54 GMT
وبحسب البيانات، احتلت أوكرانيا المركز الأول في قائمة مصدري الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي، حيث زادت عمليات التوريد من هناك بنسبة واحد في المئة خلال الشهر، على العكس من ذلك، انخفضت على مدار العام بنسبة الربع إلى 1.2 مليون طن.
وتحتل البرازيل المركز الثاني حيث عملت على زيادة صادراتها خلال الشهر بمقدار 1.8 مرة، لتصل إلى 1.1 مليون طن.
وجاءت تركيا في المركز الثالث، حيث أرسلت 204 ألف طن من الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي.
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