https://sputnikarabic.ae/20231202/سفير-أممي-لـسبوتنيك-التغير-المناخي-قد-يؤثر-على-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-1083692908.html
سفير أممي لـ"سبوتنيك": التغير المناخي قد يؤثر على ذوي الاحتياجات الخاصة
سفير أممي لـ"سبوتنيك": التغير المناخي قد يؤثر على ذوي الاحتياجات الخاصة
أعرب السفير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة لعمل المناخ والمشارك في مؤتمر "كوب 28"، مايكل حدّاد، عن قلقه إزاء جدية ملف التغير البيئي، وتأثيره الكبير على ذوي... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T18:11+0000
2023-12-02T18:11+0000
2023-12-02T18:11+0000
العالم
العالم العربي
ذوي الاحتياجات الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104341/28/1043412821_0:135:1296:864_1920x0_80_0_0_d2ea1e1c26588ab38b828e98329a0963.jpg
وأشار حداد إلى أن 18% من سكان كوكب الأرض يعانون من إعاقات جسدية، ووجودهم مهدد بالخطر في ظل تفاقم الأزمات المناخية.وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أعلن السفير حدّاد (الذي يعاني من الشلل) أنه سيسير على كرسيه المتحرك لمسافة كيلومترين اثنين، في المؤتمر المنعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي، لتسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه ذوو الاحتياجات الخاصة في عالمنا، مشددا على ضرورة اعتبار الإعاقة موضوعًا مهمًا وأخذه بالاعتبار من قبل كل الدول.ونوه بالاجتماع الذي انعقد بين كل الدول، بما فيها المتخاصمة، تحت مظلة الأمم المتحدة بغية إيجاد حلول لأزمة تغير المناخ، وإنفاق مبالغ كبيرة لتحقيقها.انطلقت، يوم الخميس الماضي، فعاليات قمة مؤتمر الأطراف "كوب 28" في الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد كبير من زعماء العالم.وتسعى الإمارات الدول المستضيفة للخروج بنتائج وقرارات ملزمة من القمة الحالية، التي تواجه تحديات عدة ترتبط بالواقع العالمي الحالي.في الإطار قال جلال المعطى، الخبير في القضايا البيئة والمجالية، إن قمة مؤتمر المناخ المنعقد في دبي، تأتي في ظل عدة تحديات.اقرأ أيضا: افتتاح مركز "سوري - روسي" لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة في دمشقاقرأ أيضا: الوفد الإيراني يغادر قاعة مؤتمر التغير المناخي في الإمارات احتجاجا على حضور ممثلي إسرائيل
https://sputnikarabic.ae/20231201/لوكاشينكو-يحث-على-توجيه-الأموال-لحل-المشكلات-البيئية-وليس-للحروب-1083669646.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104341/28/1043412821_125:0:1277:864_1920x0_80_0_0_11a2a377bdd55bfd40b0a430e27da0f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, ذوي الاحتياجات الخاصة
العالم, العالم العربي, ذوي الاحتياجات الخاصة
سفير أممي لـ"سبوتنيك": التغير المناخي قد يؤثر على ذوي الاحتياجات الخاصة
أعرب السفير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة لعمل المناخ والمشارك في مؤتمر "كوب 28"، مايكل حدّاد، عن قلقه إزاء جدية ملف التغير البيئي، وتأثيره الكبير على ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار حداد إلى أن 18% من سكان كوكب الأرض يعانون من إعاقات جسدية، ووجودهم مهدد بالخطر في ظل تفاقم الأزمات المناخية.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أعلن السفير حدّاد (الذي يعاني من الشلل) أنه سيسير على كرسيه المتحرك لمسافة كيلومترين اثنين، في المؤتمر المنعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي، لتسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه ذوو الاحتياجات الخاصة في عالمنا، مشددا على ضرورة اعتبار الإعاقة موضوعًا مهمًا وأخذه بالاعتبار من قبل كل الدول.
وانتقد حدّاد تجاهل بعض الحكومات لذوي الاحتياجات الخاصة وتركهم إلى مصيرهم عند حصول كارثة طبيعية كفيضان أو موجة حر، مؤكدا أن تلك المخاطر البيئية قد تهدد وجودهم، داعيا دول العالم إلى وضعهم على سلم الأولويات وشملهم بالبرامج التنموية.
ونوه بالاجتماع الذي انعقد بين كل الدول، بما فيها المتخاصمة، تحت مظلة الأمم المتحدة بغية إيجاد حلول لأزمة تغير المناخ، وإنفاق مبالغ كبيرة لتحقيقها.
انطلقت، يوم الخميس الماضي، فعاليات قمة مؤتمر الأطراف "كوب 28"
في الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد كبير من زعماء العالم.
وتسعى الإمارات الدول المستضيفة للخروج بنتائج وقرارات ملزمة من القمة الحالية، التي تواجه تحديات عدة ترتبط بالواقع العالمي الحالي.
في الإطار قال جلال المعطى، الخبير في القضايا البيئة والمجالية، إن قمة مؤتمر المناخ المنعقد في دبي
، تأتي في ظل عدة تحديات.