https://sputnikarabic.ae/20231202/غريفيث-سكان-غزة-لا-يوجد-أي-مكان-آمن-يذهبوا-إليه-ويعيشون-في-دائرة-موت-ودمار-ومرض-1083673807.html

غريفيث: سكان غزة لا يوجد أي مكان آمن يذهبون إليه ويعيشون في دائرة موت ودمار ومرض

غريفيث: سكان غزة لا يوجد أي مكان آمن يذهبون إليه ويعيشون في دائرة موت ودمار ومرض

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، كما أنهم يعيشون في دائرة موت ودمار... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T01:39+0000

2023-12-02T01:39+0000

2023-12-02T01:42+0000

العالم

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غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أضاف غريفيث، أن الأسبوع الأخير أظهر ما يمكن حدوثه "عندما تصمت الأسلحة"، وأن الوضع في خان يونس هو تذكير صادم لما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة.وأشار إلى أن جميع سكان غزة على رأسهم الأطفال والنساء والرجال يعيشون في رعب في الشهر الثاني من الحرب الإسرائيلية على القطاع.وشدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتحقيق وقف إطلاق نار إنساني.كانت وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت بمقتل 178 شخصا ووقوع 589 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء القصف الإسرائيلي أمس الجمعة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231202/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-يوم-دام-على-غزة-بعد-انتهاء-الهدنة-1083673534.html

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العالم, منظمة الأمم المتحدة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى