https://sputnikarabic.ae/20231203/إيران-تطالب-العراق-بمزيد-من-العمل-على-نزع-سلاح-الإرهابيين-في-المناطق-الحدودية-نهائيا-1083716951.html

إيران تطالب العراق بمزيد من العمل على "نزع سلاح الإرهابيين في المناطق الحدودية نهائيا"

إيران تطالب العراق بمزيد من العمل على "نزع سلاح الإرهابيين في المناطق الحدودية نهائيا"

أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، "بالحكومة العراقية لإخراجها المجموعات المناهضة للثورة من حدود الإقليم". 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T18:41+0000

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وقال باقري، خلال لقائه بوزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري، إنه "يتوقع من الحكومة العراقية مواصلة إجراءاتها حتى نزع سلاح هذه المجموعات بشكل كامل"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأعرب عن "ارتياحه بشأن زيادة الاستقرار في العراق"، مقترحا أن "إحدى طرق تحقيق الأمن الكامل للحدود هي التخطيط والأنشطة المشتركة لقوات حرس الحدود".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد في وقت سابق، أن "إيران عازمة على حماية أمنها الوطني وهي ممتنة للجهود العراقية بشأن إجلاء المجموعات الإرهابية من البلاد وترحيلها".وأعرب حسين أمير عبد اللهيان، عن شكره للعراق لبذله الجهود المتواصلة لتجريد "الجماعات الإرهابية" من السلاح، موضحًا أن "العراق سيقوم، خلال الأيام المقبلة، بتنفيذ كامل بنود الاتفاق الأمني".من جهته، دعا وزير الخارجية العراقي، إيران، إلى "الالتزام بالاتفاق الأمني الموقع بين البلدين وعدم استخدام لغة التهديد والعنف"، معربًا عن أهمية احترام إيران للاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، الذي يتضمن نزع السلاح عن الجماعات والأحزاب الكردية المعارضة لإيران والموجودة في شمال العراق، بحسب قوله.ويشار إلى أن إيران تستهدف بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.

https://sputnikarabic.ae/20230912/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-التحذيرات-الإيرانية-باجتياح-كردستان-ستبقى-مجرد-تهديدات-1080967994.html

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