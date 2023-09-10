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رئيس الوزراء العراقي: نقف إلى جانب إيران في مواجهة الحظر الأمريكي

رئيس الوزراء العراقي: نقف إلى جانب إيران في مواجهة الحظر الأمريكي

أجرى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، لقاء مع عدد كبير من الصحفيين الإيرانيين، على هامش تواجدهم في بغداد لـ"زيارة الأربعين". 10.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-10T11:50+0000

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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، بأن السوداني قد التقى بعدد من الصحفيين الإيرانيين وجدد لهم التأكيد على أن العراق سيبقى إلى جانب الشعب الإيراني لمواجهة الحظر القاسي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن بلاده ستقف بشكل كامل إلى جانب الشعب الإيراني وضد إجراءات الحظر القاسية، مضيفا لأنه سبق للشعب الإيراني أن وقف بجانب نظيره العراقي في الأزمات.وأشار محمد شياع السوداني إلى استمرار الدعم للشعب الإيراني في مواجهة الحظر، رغم ما تمارسه الإدارة الأمريكية من استخدام أوراقها المختلفة في العراق، ما بين ضغوط شاملة على النظامين الاقتصادي والمصرفي والشعب العراقي.وكان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين اللهي، قد أعلن، الجمعة الماضية، أن بلاده ستوفد أول ملحق إيراني في المجال الصحي إلى العراق، وهو ما صرح به خلال اجتماعه مع وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، على هامش زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد.وأكد الوزير الإيراني أن بلاده سترسل أول ملحق صحي إلى العراق بهدف مواصلة تعزيز التعاون وتنفيذ الاتفاقيات الصحية بين إيران والعراق، مضيفا أنه تم الانتهاء من المفاوضات بين البلدين، مشيرا إلى إرسال إيران لأكثر من 4 آلاف طبيب وكادر طبي إلى محافظتي كربلاء والنجف العراقيتين والمنافذ الحدودية خلال فترة زيارة "الأربعين".وجدد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني استعداد بلاده لتطوير التعاون في مجال الصحة والعلاج والتعليم الطبي مع العراق، معربا عن شكر بلاده للشعب العراقي لاستضافته الزوار الأجانب بما في ذلك الزوار الإيرانيين، خلال مراسم مسيرة "الأربعين".ومن ناحيته، رحب وزير الصحة العراقي، صالح مهدي الحسناوي، بنظيره الإيراني والوفد المرافق له، داعيا إلى تعزيز التعاون بين الدولتين في مجال الخدمات الصحية والعلاجية لزوار "الأربعين" خلال العام المقبل.وفي سياق متصل، سبق بوزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن حدد في الثامن من الشهر الماضي، 7 معابر حدودية مع العراق لاستقبال زوار "الأربعين"، خلال العام الجاري، وهو ما صرح به على هامش الاجتماع المشترك مع نظيره العراقي، عبد الأمير الشمري، في منطقة الصفر الحدودية مع العراق، بحضور عدد كبير من المحافظين والمسؤولين المعنيين من الجانبين.وذلك بالتوازي مع اتفاق إيران مع العراق على اعتماد جوازات سفر مخصصة لفترة "الأربعين" فقط، وذلك في وقت تم التوصل فيه إلى توافقات جيدة بشأن التنسيق الجاري بين البلدين، والذي يهدف إلى تسهيل حركة العبور واستقبال زوار العتبات المقدسة، وتوفير وسائل النقل وسائر الخدمات الضرورية لهم.ووافقت زيارة الأربعين للعام الجاري 2023، الثلاثاء الماضي، الخامس من شهر صفر للعام الهجري الجديد، الخامس من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

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https://sputnikarabic.ae/20230908/وزير-إيراني-أرسلنا-4-آلاف-طبيب-وكادر-طبي-إلى-العراق-خلال-زيارة-الأربعين-1080806942.html

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