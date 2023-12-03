https://sputnikarabic.ae/20231203/البنتاغون-ننفق-أموالا-إضافية-بنسبة-50-على-الذخائر-بسبب-ارتفاع-معدل-حرق-المدفعية-الأوكرانية-1083702405.html
البنتاغون: ننفق أموالا إضافية بنسبة 50% على الذخائر بسبب ارتفاع معدل حرق المدفعية الأوكرانية
البنتاغون: ننفق أموالا إضافية بنسبة 50% على الذخائر بسبب ارتفاع معدل حرق المدفعية الأوكرانية
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن بلاده يتعين عليها الآن إنفاق أموال إضافية بنسبة 50% على الذخائر، مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، بسبب ارتفاع معدل... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T09:46+0000
2023-12-03T09:46+0000
2023-12-03T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074425415_0:0:1891:1065_1920x0_80_0_0_1781b7260031aa8765ae0bd946f892b2.jpg
وأضاف أوستن، أمس السبت، خلال منتدى رونالد ريغان للدفاع الوطني في كاليفورنيا: "إن معدل استهلاك المدفعية المرتفع في أوكرانيا قد أكد الحاجة إلى استثمار المزيد في الذخائر، لذا مقارنة بميزانية الدفاع منذ خمس سنوات فقط، فإننا نخصص أموالا إضافية بنسبة 50% تقريبًا في الذخائر"، وفقا لبيان من "البنتاغون".كما أشار أوستن، إلى أنه خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "سيتضاعف إنتاج القذائف المدفعية في أمريكا 4 مرات".وتابع أن "أمريكا ستواصل دعم أوكرانيا، وسط الأعمال العدائية المستمرة في الشرق الأوسط".وواصل: "ولن نسمح لأعدائنا بتقسيمنا أو إضعافنا. لذا، حتى عندما نزيد الدعم لإسرائيل، فإننا نواصل التركيز على أوكرانيا".ويعتقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن نتيجة الأزمة الأوكرانية ستحدد الأمن العالمي لعقود قادمة، وليس أمام أمريكا خيار "البقاء خارجا".
https://sputnikarabic.ae/20231202/وزير-الدفاع-الأمريكي-ستبقى-الولايات-المتحدة-أقرب-أصدقاء-إسرائيل-وحماس-لن-تنتصر-1083695527.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074425415_147:0:1828:1261_1920x0_80_0_0_474cb30b12ab0dc13a0dcc5aa40d1cab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
البنتاغون: ننفق أموالا إضافية بنسبة 50% على الذخائر بسبب ارتفاع معدل حرق المدفعية الأوكرانية
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن بلاده يتعين عليها الآن إنفاق أموال إضافية بنسبة 50% على الذخائر، مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، بسبب ارتفاع معدل حرق قذائف المدفعية في أوكرانيا.
وأضاف أوستن، أمس السبت، خلال منتدى رونالد ريغان للدفاع الوطني في كاليفورنيا: "إن معدل استهلاك المدفعية المرتفع في أوكرانيا قد أكد الحاجة إلى استثمار المزيد في الذخائر، لذا مقارنة بميزانية الدفاع منذ خمس سنوات فقط، فإننا نخصص أموالا إضافية بنسبة 50% تقريبًا في الذخائر"، وفقا لبيان
من "البنتاغون".
كما أشار أوستن، إلى أنه خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "سيتضاعف إنتاج القذائف المدفعية في أمريكا 4 مرات".
وتابع أن "أمريكا ستواصل دعم أوكرانيا، وسط الأعمال العدائية المستمرة في الشرق الأوسط".
وواصل: "ولن نسمح لأعدائنا بتقسيمنا أو إضعافنا. لذا، حتى عندما نزيد الدعم لإسرائيل، فإننا نواصل التركيز على أوكرانيا".
ويعتقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن نتيجة الأزمة الأوكرانية ستحدد الأمن العالمي لعقود قادمة، وليس أمام أمريكا خيار "البقاء خارجا".