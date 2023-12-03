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https://sputnikarabic.ae/20231203/الصين-تنتج-233-تريليون-كيلوواط-من-الطاقة-المتجددة-ما-بين-يناير-وأكتوبر-1083717271.html
الصين تنتج 2.33 تريليون كيلوواط من الطاقة المتجددة ما بين يناير وأكتوبر
الصين تنتج 2.33 تريليون كيلوواط من الطاقة المتجددة ما بين يناير وأكتوبر
أعلنت الهيئة الوطنية للطاقة الصينية في بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في الصين ازدادت بنسبة 20.8%على... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T19:08+0000
2023-12-03T19:08+0000
الصين
الطاقة المتجددة
منوعات
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وأشارت الهيئة الوطنية إلى أن الرقم المشار إليه سابقاً يشكل 49% من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في البلاد.وأوضحت الهيئة أنه من بين الإجمالي، بلغت القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية 420 مليون كيلوواط، وطاقة الرياح 404 ملايين كيلوواط، والطاقة الكهروضوئية 536 مليون كيلوواط، وطاقة الكتلة الحيوية 44 مليون كيلوواط.وأشارت الهيئة إلى أن حجم توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بلغ 2.33 تريليون كيلوواط ساعي في الصين خلال عشرة أشهر من عام 2023، ما يمثل 31.8 في المائة من إجمالي حجم توليد الكهرباء في البلاد خلال الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) - أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.وأفادت صحيفة صينية، يوم أمس، بأن الصين بدأت تنفيذ فكرة مبتكرة لأحدث وأضخم مركز من مراكز البيانات لديها، والتي تقتضي وضعه تحت الماء.وأوضحت الصحيفة أنه في حين أن تركيب وحدات مزرعة الخوادم الضخمة هذه تحت الماء ليس بالمهمة السهلة، إلا أن هناك فائدتين رئيسيتين: أولاً، توافر المساحة المحتاجة بسهولة: على ما يبدو، تتمثل الخطة في وضع 100 من كتل مراكز البيانات هذه في مكانها بحلول عام 2025، والتي ستشغل نحو 68000 متر مربع من مساحة البناء.
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الصين, الطاقة المتجددة, منوعات
الصين, الطاقة المتجددة, منوعات

الصين تنتج 2.33 تريليون كيلوواط من الطاقة المتجددة ما بين يناير وأكتوبر

19:08 GMT 03.12.2023
© Sputnik . Oleg Matveevطاقة الرياح
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Sputnik . Oleg Matveev
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أعلنت الهيئة الوطنية للطاقة الصينية في بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في الصين ازدادت بنسبة 20.8%على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار كيلوواط بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشارت الهيئة الوطنية إلى أن الرقم المشار إليه سابقاً يشكل 49% من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في البلاد.
وأوضحت الهيئة أنه من بين الإجمالي، بلغت القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية 420 مليون كيلوواط، وطاقة الرياح 404 ملايين كيلوواط، والطاقة الكهروضوئية 536 مليون كيلوواط، وطاقة الكتلة الحيوية 44 مليون كيلوواط.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع أن تتجاوز القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في البلاد 1.45 مليار كيلوواط حتى نهاية العام الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن حجم توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بلغ 2.33 تريليون كيلوواط ساعي في الصين خلال عشرة أشهر من عام 2023، ما يمثل 31.8 في المائة من إجمالي حجم توليد الكهرباء في البلاد خلال الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) - أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.
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وأفادت صحيفة صينية، يوم أمس، بأن الصين بدأت تنفيذ فكرة مبتكرة لأحدث وأضخم مركز من مراكز البيانات لديها، والتي تقتضي وضعه تحت الماء.
وأوضحت الصحيفة أنه في حين أن تركيب وحدات مزرعة الخوادم الضخمة هذه تحت الماء ليس بالمهمة السهلة، إلا أن هناك فائدتين رئيسيتين: أولاً، توافر المساحة المحتاجة بسهولة: على ما يبدو، تتمثل الخطة في وضع 100 من كتل مراكز البيانات هذه في مكانها بحلول عام 2025، والتي ستشغل نحو 68000 متر مربع من مساحة البناء.
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