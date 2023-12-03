https://sputnikarabic.ae/20231203/رئيس-الوزراء-العراقي-يعلن-انخفاض-مستويات-الفقر-في-البلاد-1083708195.html
رئيس الوزراء العراقي يعلن انخفاض مستويات الفقر في البلاد
رئيس الوزراء العراقي يعلن انخفاض مستويات الفقر في البلاد
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، انخفاض مستويات الفقر في بلاده. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T13:29+0000
2023-12-03T13:29+0000
2023-12-03T13:29+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/14/1079243858_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e8f762d6322f42b1f224c95af895e0af.jpg
ولفت خلال زيارته إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن "مسوحات التخطيط ستشير إلى انخفاض مستويات الفقر بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اليوم الأول لعملها التنفيذي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأضاف أن "الحكومة نجحت في شمول 900 ألف أسرة خلال عام واحد، وهو الشمول الأسرع تنفيذا للوزارة".وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، "استمرار تقديم الخدمات المشروطة للمستحقين، خاصة منحة التلاميذ"، موضحا أن "الحكومة مع ملف الفقر من خلال معالجة أسبابه، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والتعليمية".يشار إلى أن وزارة التخطيط العراقية، أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن نسبة الفقر في العراق بلغت 25%، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن "نسبة الفقر في العراق بلغت 25% من إجمالي السكان في العام 2022"، مشيرا إلى أن "هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، إذ كانت النسبة لا تتجاوز 20%".
https://sputnikarabic.ae/20231126/ملايين-الدنانير-ملقاة-على-الأرض-تثير-غضبا-في-العراق-فيديو-1083500513.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/14/1079243858_62:0:1077:761_1920x0_80_0_0_a2b02aae639e7d43db28b6071e6e08d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس الوزراء العراقي يعلن انخفاض مستويات الفقر في البلاد
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، انخفاض مستويات الفقر في بلاده.
ولفت خلال زيارته إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن "مسوحات التخطيط ستشير إلى انخفاض مستويات الفقر بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اليوم الأول لعملها التنفيذي"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
كما أكد السوداني أن "الحكومة العراقية وفرت كل التخصيصات المطلوبة، من أجل شمول أكبر عدد من المستحقين للإعانات، الأمر الذي أثمر عن شمول هذا العدد الكبير، الذي بلغ 2,151,551 أسرة، ليكون المعدل الأكبر للمشمولين في تاريخ الوزارة"، بحسب قوله.
وأضاف أن "الحكومة نجحت في شمول 900 ألف أسرة خلال عام واحد، وهو الشمول الأسرع تنفيذا للوزارة".
وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، "استمرار تقديم الخدمات المشروطة للمستحقين، خاصة منحة التلاميذ"، موضحا أن "الحكومة مع ملف الفقر من خلال معالجة أسبابه، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والتعليمية".
يشار إلى أن وزارة التخطيط العراقية، أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن نسبة الفقر في العراق بلغت 25%، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن "نسبة الفقر في العراق بلغت 25% من إجمالي السكان في العام 2022"، مشيرا إلى أن "هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، إذ كانت النسبة لا تتجاوز 20%".