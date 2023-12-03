https://sputnikarabic.ae/20231203/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-يطالب-بعزل-بايدن--1083705399.html
رئيس مجلس النواب الأمريكي يطالب بعزل بايدن
رئيس مجلس النواب الأمريكي يطالب بعزل بايدن
قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن ضروري لأن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في المخالفات التي يعتقد أن أقارب رئيس الدولة قد... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T11:38+0000
2023-12-03T11:38+0000
2023-12-03T11:50+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "كانت هذه خطوة ضرورية".وأشار جونسون إلى أن العديد من اللجان القضائية يقومون بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن، لكن البيت الأبيض يمنع هذا العمل و"يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات".وتحقق لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب في تورط الرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه الذين ربما أساءوا استغلال مناصبهم للاستفادة من الصفقات عبر الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20231129/أمريكيون-يقارنون-بين-حادثة-سقوط-شجرة-الميلاد-الرئيسية-في-واشنطن-وسياسة-بايدن-1083576527.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس مجلس النواب الأمريكي يطالب بعزل بايدن
11:38 GMT 03.12.2023 (تم التحديث: 11:50 GMT 03.12.2023)
قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن ضروري لأن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في المخالفات التي يعتقد أن أقارب رئيس الدولة قد ارتكبوها.
وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "كانت هذه خطوة ضرورية".
وأشار جونسون إلى أن العديد من اللجان القضائية يقومون بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن، لكن البيت الأبيض يمنع هذا العمل و"يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات".
وتحقق لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب في تورط الرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه الذين ربما أساءوا استغلال مناصبهم للاستفادة من الصفقات عبر الحدود.