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https://sputnikarabic.ae/20231129/أمريكيون-يقارنون-بين-حادثة-سقوط-شجرة-الميلاد-الرئيسية-في-واشنطن-وسياسة-بايدن-1083576527.html
أمريكيون يقارنون بين حادثة سقوط شجرة الميلاد الرئيسية في واشنطن وسياسة بايدن
أمريكيون يقارنون بين حادثة سقوط شجرة الميلاد الرئيسية في واشنطن وسياسة بايدن
شبه رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، جيم جوردان، حادثة سقوط شجرة عيد الميلاد الرئيسية في البلاد، بسياسة الرئيس جو بايدن. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T07:56+0000
2023-11-29T07:56+0000
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عيد الميلاد
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أسقطت الرياح شجرة عيد الميلاد الرئيسية في العاصمة واشنطن، والتي كان من المقرر أن يشعل بايدن أضواءها بشكل احتفالي يوم الخميس.وفي وقت سابق، ذكرت قناة "سي بي إس" التلفزيونية أن خدمة المتنزهات الوطنية ليست متأكدة من أنه سيكون من الممكن إنقاذ الشجرة، ولم يتم تقييم حالة الشجرة بعد. ولوحظ أن خطط إضاءة الأضواء الاحتفالية على الشجرة المقابلة للبيت الأبيض في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني لا تزال موجودة.وتم إحضار شجرة الميلاد التي يبلغ طولها 12 قدمًا إلى واشنطن قادمة من ولاية فرجينيا الغربية في وقت سابق من هذا الشهر.يذكر أن بايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، إذ يبلغ من العمر 81 عاما في 20 نوفمبر. وإذا فاز في الانتخابات عام 2024، فسيكون عمره 82 عاما عند توليه منصبه، و86 عاما في نهاية ولايته الثانية. ويعتبر الرئيس الأمريكي نفسه أن عمره دليل على الخبرة ويصر على إنكار وجود مشاكل صحية كبيرة لديه.
https://sputnikarabic.ae/20231127/يهدد-أمن-البلاد-طبيب-سابق-للبيت-الأبيض-يحذر-من-صحة-بايدن-1083513583.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, عيد الميلاد
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, عيد الميلاد

أمريكيون يقارنون بين حادثة سقوط شجرة الميلاد الرئيسية في واشنطن وسياسة بايدن

07:56 GMT 29.11.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، مغادرة بطائرته الرئاسية مطار بن غوريون في إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مغادرة بطائرته الرئاسية مطار بن غوريون في إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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شبه رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، جيم جوردان، حادثة سقوط شجرة عيد الميلاد الرئيسية في البلاد، بسياسة الرئيس جو بايدن.
أسقطت الرياح شجرة عيد الميلاد الرئيسية في العاصمة واشنطن، والتي كان من المقرر أن يشعل بايدن أضواءها بشكل احتفالي يوم الخميس.

ونشرت اللجنة منشورا على منصة "إكس"، جاء فيها: "سقوط شجرة عيد الميلاد الوطنية، يلخص بشكل مثالي رئاسة جو بايدن".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "سي بي إس" التلفزيونية أن خدمة المتنزهات الوطنية ليست متأكدة من أنه سيكون من الممكن إنقاذ الشجرة، ولم يتم تقييم حالة الشجرة بعد. ولوحظ أن خطط إضاءة الأضواء الاحتفالية على الشجرة المقابلة للبيت الأبيض في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني لا تزال موجودة.
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وتم إحضار شجرة الميلاد التي يبلغ طولها 12 قدمًا إلى واشنطن قادمة من ولاية فرجينيا الغربية في وقت سابق من هذا الشهر.
يذكر أن بايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، إذ يبلغ من العمر 81 عاما في 20 نوفمبر. وإذا فاز في الانتخابات عام 2024، فسيكون عمره 82 عاما عند توليه منصبه، و86 عاما في نهاية ولايته الثانية. ويعتبر الرئيس الأمريكي نفسه أن عمره دليل على الخبرة ويصر على إنكار وجود مشاكل صحية كبيرة لديه.
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