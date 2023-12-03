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https://sputnikarabic.ae/20231203/شباب-من-أجل-إحياء-السلام-انطلاق-مبادرة-منتدى-شباب-العالم-في-مصر-صور--1083701638.html
شباب من أجل إحياء السلام.. انطلاق مبادرة منتدى شباب العالم في مصر.. صور
شباب من أجل إحياء السلام.. انطلاق مبادرة منتدى شباب العالم في مصر.. صور
انطلقت، اليوم الأحد، فاعليات مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية‎"‎، ضمن أعمال منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ‎. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T08:54+0000
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وتشهد الفعاليات على مدار 3 أيام جلسات تفاعلية، وورش عمل، وزيارات متعددة، بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية، وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي.ويأتي إطلاق مبادرة “الشباب من أجل إحياء الإنسانية”، في ظل ضرورة مواجهة التحديات والنزاعات المتصاعدة في عالمنا اليوم، وتجسد المبادرة الالتزام بتعزيز ثقافة السلام، والتسامح، والتفاهم بين الشباب حول العالم.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن المبادرة تشهد حضورا واسعا من جنسيات مختلفة حول العالم، للمشاركة في المبادرة التي تنادي بالسلام في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

شباب من أجل إحياء السلام.. انطلاق مبادرة منتدى شباب العالم في مصر.. صور

08:54 GMT 03.12.2023
© Sputnik . WAEL MAGDIمبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023
مبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
مبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
انطلقت، اليوم الأحد، فاعليات مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية‎"‎، ضمن أعمال منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ‎.
وتشهد الفعاليات على مدار 3 أيام جلسات تفاعلية، وورش عمل، وزيارات متعددة، بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية، وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي.
© Sputnik . WAEL MAGDIمبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023
مبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
مبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
ويأتي إطلاق مبادرة “الشباب من أجل إحياء الإنسانية”، في ظل ضرورة مواجهة التحديات والنزاعات المتصاعدة في عالمنا اليوم، وتجسد المبادرة الالتزام بتعزيز ثقافة السلام، والتسامح، والتفاهم بين الشباب حول العالم.
© Sputnik . WAEL MAGDIمبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023
مبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
مبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن المبادرة تشهد حضورا واسعا من جنسيات مختلفة حول العالم، للمشاركة في المبادرة التي تنادي بالسلام في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي.
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