https://sputnikarabic.ae/20231203/شباب-من-أجل-إحياء-السلام-انطلاق-مبادرة-منتدى-شباب-العالم-في-مصر-صور--1083701638.html

شباب من أجل إحياء السلام.. انطلاق مبادرة منتدى شباب العالم في مصر.. صور

شباب من أجل إحياء السلام.. انطلاق مبادرة منتدى شباب العالم في مصر.. صور

انطلقت، اليوم الأحد، فاعليات مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية‎"‎، ضمن أعمال منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ‎. 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T08:54+0000

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وتشهد الفعاليات على مدار 3 أيام جلسات تفاعلية، وورش عمل، وزيارات متعددة، بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية، وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي.ويأتي إطلاق مبادرة “الشباب من أجل إحياء الإنسانية”، في ظل ضرورة مواجهة التحديات والنزاعات المتصاعدة في عالمنا اليوم، وتجسد المبادرة الالتزام بتعزيز ثقافة السلام، والتسامح، والتفاهم بين الشباب حول العالم.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن المبادرة تشهد حضورا واسعا من جنسيات مختلفة حول العالم، للمشاركة في المبادرة التي تنادي بالسلام في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي.

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