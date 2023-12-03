شباب من أجل إحياء السلام.. انطلاق مبادرة منتدى شباب العالم في مصر.. صور
© Sputnik . WAEL MAGDIمبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023
مبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
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انطلقت، اليوم الأحد، فاعليات مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، ضمن أعمال منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ.
وتشهد الفعاليات على مدار 3 أيام جلسات تفاعلية، وورش عمل، وزيارات متعددة، بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية، وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي.
© Sputnik . WAEL MAGDIمبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023
مبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
ويأتي إطلاق مبادرة “الشباب من أجل إحياء الإنسانية”، في ظل ضرورة مواجهة التحديات والنزاعات المتصاعدة في عالمنا اليوم، وتجسد المبادرة الالتزام بتعزيز ثقافة السلام، والتسامح، والتفاهم بين الشباب حول العالم.
© Sputnik . WAEL MAGDIمبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023
مبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن المبادرة تشهد حضورا واسعا من جنسيات مختلفة حول العالم، للمشاركة في المبادرة التي تنادي بالسلام في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي.