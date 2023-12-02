https://sputnikarabic.ae/20231202/غارة-إسرائيلية-تقتل-عالما-فلسطينيا-بارزا-وأسرته-في-قطاع-غزة-1083691486.html
غارة إسرائيلية تقتل عالما فلسطينيا بارزا وأسرته في قطاع غزة
غارة إسرائيلية تقتل عالما فلسطينيا بارزا وأسرته في قطاع غزة
أفادت وزارة التعليم العالي الفلسطينية، اليوم السبت، بمقتل العالم الفلسطيني البارز سفيان تايه وأسرته، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الفلوجة التي تبعد 30... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T16:54+0000
2023-12-02T16:54+0000
2023-12-02T16:54+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
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وشغل سفيان تايه، وهو من مواليد مخيم جباليا في 20 أغسطس (آب) 1971، منصب رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، بالإضافة لكونه باحثا بارزا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وقصفت إسرائيل، السبت، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ما أدى لمقتل وإصابة أكثر من 100 شخص، وفق مصادر طبية تابعة لحماس.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/إعلام-يكشف-عن-قائمة-اغتيالات-ضمن-مخطط-إسرائيل-في-غزة-1083691117.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
غارة إسرائيلية تقتل عالما فلسطينيا بارزا وأسرته في قطاع غزة
أفادت وزارة التعليم العالي الفلسطينية، اليوم السبت، بمقتل العالم الفلسطيني البارز سفيان تايه وأسرته، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الفلوجة التي تبعد 30 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة.
وشغل سفيان تايه، وهو من مواليد مخيم جباليا في 20 أغسطس (آب) 1971، منصب رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، بالإضافة لكونه باحثا بارزا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية
ضد القطاع.
وقصفت إسرائيل، السبت، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ما أدى لمقتل وإصابة أكثر من 100 شخص، وفق مصادر طبية تابعة لحماس.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.