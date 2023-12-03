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صحيفة صينية تتنقد "بخل" أمريكا في مؤتمر المناخ "كوب 28"‏
صحيفة صينية تتنقد "بخل" أمريكا في مؤتمر المناخ "كوب 28"‏
أكدت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية، أن الولايات المتحدة يجب أن تشعر بالخجل من نفسها، ‏بعد المبلغ الذي أعلنت التبرع به للمساهمة في إنشاء "صندوق الخسائر... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T08:45+0000
2023-12-03T08:45+0000
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وكان مندوبو أكثر من 160 دولة وافقوا بالإجماع في اليوم الأول لمؤتمر "كوب 28" رسميا على إنشاء "صندوق الخسائر والأضرار"، وتعهدوا بتقديم أكثر من 400 مليون دولار، لدعم دول العالم المعرضة للخطر بشكل خاص في جهودها للتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.وأشارت الصحيفة في مقالها المنشور، أمس السبت، إلى أن "دولة الإمارات العربية المتحدة (البلد المضيف للمؤتمر)، تعهدت بمبلغ 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق، وألمانيا 100 مليون دولار، وبريطانيا 40 مليون جنيه استرليني (حوالي 50.6 مليون دولار) و20 مليون جنيه استرليني لترتيبات أخرى، واليابان 10 ملايين دولار، بينما تعهدت أمريكا المعروفة بمواقفها تجاه قضايا المناخ بمبلغ 17.5 مليون دولار فقط، وهو ما كشف الوجه الحقيقي لبعض الدول". وقالت: "يجب على واشنطن أن تشعر بالخجل حقا من هذا المشهد في مؤتمر "كوب 28"، مشيرة إلى مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في سبتمبر/ أيلول 2023، والذي تساءلت فيه إلى متى قد يستمر النفاق المناخي في أمريكا؟".ونقلت الصحيفة الصينية عن المقال الأمريكي: "ليس جديدا أن يتأرجح الطموح المناخي والنفاق المناخي ذهابا وإيابا، مثل وجهي الصورة ثلاثية الأبعاد العدسية"، وهنا تعلّق: "وحتى وسائل الإعلام الأميركية نفسها تقول ذلك، وهو ما يظهر مدى سوء أداء الولايات المتحدة فيما يتصل بقضايا المناخ".وأردفت: "لقد أصبح التركيز الحقيقي لواشنطن في دبلوماسيتها واضحا بشكل متزايد لدى الناس".وتابعت الصحيفة: "وعلى أية حال، لا يجوز لأمريكا أن تغيب عن معالجة قضية المناخ. وحتى لو اتخذت الدول الأخرى خطوات استباقية، فإنها لن تتمكن من ملء الفراغ غير المسؤول الذي خلفته الولايات المتحدة، وعلى العكس من ذلك، إذا فشلت أمريكا في تقديم القدوة في ما يتصل بقضايا المناخ، فإنها تفقد تماما مؤهلاتها لملاحقة الزعامة العالمية، وفي كل الأحوال، يتعين عليها أن تتحمل التزاماتها ومسؤولياتها الواجبة".كما حثت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن تستغل الوقت الذي قضته في السلطة للدفع نحو تحقيق تقدم جوهري في قضايا المناخ، بمزيد من التصميم والقوة.
https://sputnikarabic.ae/20231201/3-ملفات-كبرى-على-أجندة-كوب-28-1083669120.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المناخ في العالم, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المناخ في العالم, العالم, أخبار العالم الآن

صحيفة صينية تتنقد "بخل" أمريكا في مؤتمر المناخ "كوب 28"‏

08:45 GMT 03.12.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIBكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر المناخ "كوب 28"، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2023،
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر المناخ كوب 28، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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أكدت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية، أن الولايات المتحدة يجب أن تشعر بالخجل من نفسها، ‏بعد المبلغ الذي أعلنت التبرع به للمساهمة في إنشاء "صندوق الخسائر والأضرار"، في الدورة الـ28 ‏لمؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، والمقام في دبي حاليا.‏
وكان مندوبو أكثر من 160 دولة وافقوا بالإجماع في اليوم الأول لمؤتمر "كوب 28" رسميا على إنشاء "صندوق الخسائر والأضرار"، وتعهدوا بتقديم أكثر من 400 مليون دولار، لدعم دول العالم المعرضة للخطر بشكل خاص في جهودها للتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
وأشارت الصحيفة في مقالها المنشور، أمس السبت، إلى أن "دولة الإمارات العربية المتحدة (البلد المضيف للمؤتمر)، تعهدت بمبلغ 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق، وألمانيا 100 مليون دولار، وبريطانيا 40 مليون جنيه استرليني (حوالي 50.6 مليون دولار) و20 مليون جنيه استرليني لترتيبات أخرى، واليابان 10 ملايين دولار، بينما تعهدت أمريكا المعروفة بمواقفها تجاه قضايا المناخ بمبلغ 17.5 مليون دولار فقط، وهو ما كشف الوجه الحقيقي لبعض الدول".

ولفتت "غلوبال تايمز" إلى أن "المبلغ الذي تعهدت به أمريكا ضئيل، مقارنة بوضعها كأكبر اقتصاد في العالم، والمسؤولية التي يجب أن تتحملها في معالجة تغير المناخ، نظرا لأعلى انبعاثات الكربون التراكمية تاريخيا، وقد أدى إعلان أمريكا عن مبلغها إلى انتقادات من جانب المندوبين الحاضرين والخبراء الذين اعتبروا ذلك "مخيبا للآمال"، و"صادما" و"محرجا".

وقالت: "يجب على واشنطن أن تشعر بالخجل حقا من هذا المشهد في مؤتمر "كوب 28"، مشيرة إلى مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في سبتمبر/ أيلول 2023، والذي تساءلت فيه إلى متى قد يستمر النفاق المناخي في أمريكا؟".
المندوبون يلتقطون صورهم في مكان انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في كوب 28 في دبي في 30 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
3 ملفات كبرى على أجندة "كوب 28"
1 ديسمبر, 16:42 GMT
ونقلت الصحيفة الصينية عن المقال الأمريكي: "ليس جديدا أن يتأرجح الطموح المناخي والنفاق المناخي ذهابا وإيابا، مثل وجهي الصورة ثلاثية الأبعاد العدسية"، وهنا تعلّق: "وحتى وسائل الإعلام الأميركية نفسها تقول ذلك، وهو ما يظهر مدى سوء أداء الولايات المتحدة فيما يتصل بقضايا المناخ".

كما هاجمت الصحيفة "الجهود المتعمدة التي تبذلها الولايات المتحدة لجذب الدول الجزرية في المحيط الهادئ، وإنشاء سفارات جديدة، وادّعاء مساعدتها في الحفاظ على "الأمن البحري"، لكن عندما يتعلق الأمر بقضايا المناخ التي تهتم بها هذه البلدان حقا، تظهر واشنطن بخلا واضحا".

وأردفت: "لقد أصبح التركيز الحقيقي لواشنطن في دبلوماسيتها واضحا بشكل متزايد لدى الناس".
وزير الخارجية المصري سامح شكري (يسار) يسلم المطرقة لرئيس COP28 سلطان أحمد الجابر خلال حفل افتتاح قمة الأمم المتحدة COP28 للمناخ في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
انطلاق فعاليات "كوب 28"... ما فرص نجاحها في توحيد الجهود العالمية؟
30 نوفمبر, 18:41 GMT
وتابعت الصحيفة: "وعلى أية حال، لا يجوز لأمريكا أن تغيب عن معالجة قضية المناخ. وحتى لو اتخذت الدول الأخرى خطوات استباقية، فإنها لن تتمكن من ملء الفراغ غير المسؤول الذي خلفته الولايات المتحدة، وعلى العكس من ذلك، إذا فشلت أمريكا في تقديم القدوة في ما يتصل بقضايا المناخ، فإنها تفقد تماما مؤهلاتها لملاحقة الزعامة العالمية، وفي كل الأحوال، يتعين عليها أن تتحمل التزاماتها ومسؤولياتها الواجبة".
كما حثت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن تستغل الوقت الذي قضته في السلطة للدفع نحو تحقيق تقدم جوهري في قضايا المناخ، بمزيد من التصميم والقوة.
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