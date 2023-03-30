https://sputnikarabic.ae/20230330/الدفاع-الصينية-التدريبات-العسكرية-الصينية-الروسية-الإيرانية-إسهام-إيجابي-لتحقيق-الأمن-البحري-1075314273.html

الدفاع الصينية: التدريبات العسكرية الصينية الروسية الإيرانية إسهام إيجابي لتحقيق الأمن البحري

الدفاع الصينية: التدريبات العسكرية الصينية الروسية الإيرانية إسهام إيجابي لتحقيق الأمن البحري

أكدت وزارة الدفاع الصينية أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الصين وروسيا وإيران عززت قدرة قواتها البحرية على التنفيذ المشترك لمهام عسكرية متنوعة في البحار. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T09:08+0000

2023-03-30T09:08+0000

2023-03-30T09:08+0000

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بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، في مؤتمر صحفي، إن "التدريبات المشتركة الأخيرة عززت قدرة القوات البحرية الصينية والإيرانية والروسية على التنفيذ المشترك لمهام عسكرية متنوعة في البحار".وشاركت في المناورات حاملة صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت، الفرقاطة الأدميرال غورشكوف، في التدريبات.

https://sputnikarabic.ae/20230330/الدفاع-الصينية-تعلن-الاستعداد-للتعاون-مع-الجيش-الروسي-للدفاع-عن-العدالة-الدولية-1075312648.html

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