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الدفاع الصينية: التدريبات العسكرية الصينية الروسية الإيرانية إسهام إيجابي لتحقيق الأمن البحري
الدفاع الصينية: التدريبات العسكرية الصينية الروسية الإيرانية إسهام إيجابي لتحقيق الأمن البحري
أكدت وزارة الدفاع الصينية أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الصين وروسيا وإيران عززت قدرة قواتها البحرية على التنفيذ المشترك لمهام عسكرية متنوعة في البحار. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T09:08+0000
2023-03-30T09:08+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، في مؤتمر صحفي، إن "التدريبات المشتركة الأخيرة عززت قدرة القوات البحرية الصينية والإيرانية والروسية على التنفيذ المشترك لمهام عسكرية متنوعة في البحار".وشاركت في المناورات حاملة صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت، الفرقاطة الأدميرال غورشكوف، في التدريبات.
https://sputnikarabic.ae/20230330/الدفاع-الصينية-تعلن-الاستعداد-للتعاون-مع-الجيش-الروسي-للدفاع-عن-العدالة-الدولية-1075312648.html
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العالم, روسيا, الصين, إيران
العالم, روسيا, الصين, إيران

الدفاع الصينية: التدريبات العسكرية الصينية الروسية الإيرانية إسهام إيجابي لتحقيق الأمن البحري

09:08 GMT 30.03.2023
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورالتدريب الروسي الصيني المشترك "الشرق - 2018".
التدريب الروسي الصيني المشترك الشرق - 2018. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Министерство обороны РФ
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أكدت وزارة الدفاع الصينية أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الصين وروسيا وإيران عززت قدرة قواتها البحرية على التنفيذ المشترك لمهام عسكرية متنوعة في البحار.
بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، في مؤتمر صحفي، إن "التدريبات المشتركة الأخيرة عززت قدرة القوات البحرية الصينية والإيرانية والروسية على التنفيذ المشترك لمهام عسكرية متنوعة في البحار".

وأضاف كيفي أن "التدريبات المشتركة عززت الصداقة التقليدية والتعاون العملي [بين القوات البحرية للدول الثلاث]، وقدمت إسهاما إيجابيا لتحقيق الأمن البحري والسلام والاستقرار الإقليميين".

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07:45 GMT

وجرت مناورات بحرية ثلاثية بمشاركة سفن حربية وسفن دعم من البحرية الروسية والجيش الصيني والقوات البحرية لجمهورية إيران، في الفترة من 15 إلى 18 مارس/ آذار، في بحر العرب بالقرب من ميناء تشابهار الإيراني.

وشاركت في المناورات حاملة صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت، الفرقاطة الأدميرال غورشكوف، في التدريبات.
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